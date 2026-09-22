Jego "Niekochanie" nuciła cała Polska. Tak obecnie wygląda Andrzej Lampert

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Andrzej Lampert i początki kariery
Andrzej Lampert urodził się w 1981 roku w Chorzowie. Od najmłodszych lat charakteryzował się niezwykłym talentem muzycznym – karierę edukacyjną zaczynał od gry na akordeonie, a ogólnopolską rozpoznawalność zyskał jako nastolatek pod koniec lat 90. dzięki występom w programie "Szansa na sukces", który dwukrotnie wygrał. W tym samym czasie zaliczył też swój debiut na rynku fonograficznym w młodzieżowym zespole Boom Box.
Konsekwentnie rozwijał warsztat muzyczny: ukończył Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, a następnie zdobył dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Krakowie. W pierwszych latach kariery dał się poznać publiczności m.in. jako wykonawca utworu przewodniego do popularnego serialu "Niania" czy ścieżki dźwiękowej do polskiej wersji filmu "High School Musical".
"Niekochanie" Andrzeja Lamperta i PIN hitem radia
Ogromnym skokiem w popowej karierze Andrzeja Lamperta było założenie w 2003 roku zespołu PIN wraz z piosenkarzem i muzykiem Aleksandrem Woźniakiem oraz gitarzystą Sebastianem Kowolem. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 2008 roku wraz z wydaniem singla "Niekochanie", który znalazł się na płycie zatytułowanej "Muzykoplastyka".
Utwór ten błyskawicznie podbił największe polskie listy przebojów i stał się jednym z najchętniej granych numerów w stacjach radiowych w kraju. Do dziś jest ona uważana za jeden z najbardziej romatycznych hitów w polskiej muzyce.
Andrze Lampert obecnie
W kolejnych latach Andrzej Lampert podjął decyzję o skupieniu się na muzyce poważnej, co doprowadziło do rozwkitu kariery jako tenora wokalno-operowego. Z powodzeniem zadebiutował w operze w 2010 roku partią Alfreda w "Traviacie", a w następnych latach doskonalił warsztat pod opieką wybitnych specjalistów nie tylko w kraju, ale również zagranicą.
Obecnie jest jednym z najbardziej cenionych polskich tenorów, regularnie współpracującym m.in. z Operą Śląską w Bytomiu oraz Teatrem Wielkim - Operą Narodową w Warszawie. Ma na koncie występy na scenach w Wiedniu, Salzburgu czy Grazu oraz liczne wyróżnienia branżowe, w tym prestiżową Teatralną Nagrodę Muzyczną im. Jana Kiepury dla najlepszego śpiewaka operowego czy austriacką nagrodę Österreichischer Musiktheaterpreis.
Chociaż obecnie stawia na swoją karierę muzyczną w klasycznym tonie, czasami występuje w eventach branży rozrywkowej.
Mężczyzna spełnia się również jako mąż i ojciec czwórki dzieci. Nie ukrywa, że równie ważna w życiu jest dla niego wiara - jest wierzącym, praktykującym katolikiem.