Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kibicowali Mai Chwalińskiej w Paryżu! Wszystko pokazali

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-06 16:37

To jest historia jak z filmu! Jeszcze kilka tygodni temu niewielu kibiców wierzyło, że Maja Chwalińska może namieszać w Roland Garros. Dziś cała tenisowa Polska przeciera oczy ze zdumienia. 24-latka z Polski zagrała w finale turnieju, a z trybun kibicowali jej m.in. Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Podekscytowani wszystko pokazali w sieci!

Maja Chwalińska w finale Roland Garros

24-letnia Maja Chwalińska przeszła przez kwalifikacje jak burza, a potem zaczęła ogrywać kolejne gwiazdy światowego tenisa. Efekt to historyczny awans do finału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Polka do głównej drabinki musiała przedzierać się przez trzy rundy kwalifikacji. Już wtedy pokazała charakter i ogromną pewność siebie. Prawdziwa sensacja zaczęła się jednak w turnieju głównym. Polka pokonywała rywalki znacznie wyżej notowane w rankingu WTA, zachwycając kibiców niezwykle inteligentnym, urozmaiconym stylem gry.

Na paryskiej mączce odprawiała z kwitkiem kolejne uznane tenisistki. Wśród pokonanych przez nią znalazły się między innymi Elise Mertens, Maria Sakkari, Diane Parry, Anna Kalinska, a także mistrzyni olimpijska Qinwen Zheng. Każde kolejne zwycięstwo wywoływało coraz większe poruszenie w świecie tenisa. Kulminacją tej bajkowej drogi był półfinał z Dianą Sznajder. Chwalińska wygrała po znakomitym spotkaniu i została pierwszą kwalifikantką w historii, która awansowała do finału Roland Garros. Polka wygrała w Paryżu dziewięć meczów z rzędu, przechodząc drogę, która jeszcze niedawno wydawała się niemożliwa.

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Dla zawodniczki, która w przeszłości zmagała się z problemami zdrowotnymi, psychicznymi i finansowymi, sukces w Paryżu ma szczególny wymiar. W tej niezwykłej chwili towarzyszy jej coraz więcej fanów. Wśród nich są Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, którzy stawili się w Paryżu, aby kibicować Polce podczas finału.

Dowbor i Koroniewska na trybunach

Starcie pomiędzy Mają Chwalińską a Mirrą Andriejewą wywołało ogrom emocji. Widać to było po kibicach, którzy zasiedli na trybunach w czasie meczu Mai. Koroniewska i Dowbor pokazali swoją drogę na kompleks sportowy, gdzie miała odbyć się walka.

Chyba już widzicie, gdzie jesteśmy? Tak, Maciek nie zaprosił mnie na randkę, bynajmniej, ale jesteśmy w Paryżu. Troszkę wieje, ale ma być bardzo ciepło na meczu. Właśnie, bo my tu nie jesteśmy bez powodu - opowiadali podekscytowani małżonkowie.

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Nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż taki fart, że to będzie aż tak ważny mecz w historii polskiego tenisa. Jesteśmy mega podjarani.

Gwiazdorska para pokazała w sieci, gdzie siedzi i jak prezentuje się hala sportowa. Joanna jeszcze przed meczem pochwaliła się zakupami: parasolem i czapeczkami. Starcie śledził też Brad Pitt! Niestety, Mai nie udało się wygrać finałowej walki. Mirra Andriejewa była tego dnia lepsza na korcie. ZOBACZCIE zdjęcia! 

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