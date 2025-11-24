Joanna Krupa BŁAGA prezydenta! Modelka apeluje do Nawrockiego

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-24 14:31

Joanna Krupa po raz kolejny zabrała głos w sprawie ochrony zwierząt. Tym razem zwróciła się bezpośrednio do prezydenta Karola Nawrockiego, prosząc go o podpisanie ustawy, która miałaby raz na zawsze zakończyć hodowlę zwierząt na futra w Polsce. Jej emocjonalny apel obiegł media społecznościowe.

Znana z działalności prozwierzęcej modelka i prezenterka opublikowała nagranie, w którym prosi głowę państwa o zatwierdzenie ustawy zakazującej prowadzenia ferm futrzarskich. Dokument przeszedł już przez Sejm i Senat, a teraz ostatnie słowo należy do prezydenta. Krupa podkreśla, że decyzja ta będzie świadectwem wartości, jakimi kieruje się Polska na arenie międzynarodowej.

Zobacz też: Najdroższa impreza w stolicy! Futerka, mróz i papieroski. Rozenek w piórach bażanta, Krupa z pokrowcem. Kulisy balu TVN

Joanna Krupa apeluje do Karola Nawrockiego

W krótkim, ale stanowczym nagraniu opublikowanym na Instagramie Krupa mówi: "Proszę Pana, Panie Prezydencie, o podpisanie ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futro w Polsce".

Projekt ustawy zdobył większość w obu izbach parlamentu. Po podpisaniu przez prezydenta wszedłby w życie jeszcze w tym roku, a wszystkie fermy musiałyby zakończyć swoją działalność do 2033 roku. Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji do 3 grudnia. Krupa w swoim apelu zaznaczyła, że rozumie, iż decyzja nie jest prosta, ale może stać się symbolem wrażliwości i dojrzałości społeczeństwa. Modelka zaznaczyła też, że podpisanie ustawy to spełnienie oczekiwań tysięcy Polek i Polaków.

Panie Prezydencie, miliony Polek i Polaków w tym ja wierzą, że może Pan położyć kres cierpieniu, które trwa od lat. Może Pan zamknąć drzwi do epoki, która dawno powinna się skończyć. W imieniu zwierząt, w imieniu ludzi, którzy od lat o to proszą bardzo proszę o Pana podpis - mówi Joanna Krupa.

Do apelu odniosła się również Weronika Zielińska ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Podkreśliła wieloletnie zaangażowanie Joanny Krupy w walkę o prawa zwierząt - od kampanii "Lepiej nago niż w futrze", przez głośny protest w sklepie Kim Kardashian, aż po liczne działania edukacyjne. Jej zdaniem każdy publiczny głos jest teraz "na wagę złota".

Joanna Krupa konsekwentnie od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony zwierząt. Była twarzą kampanii Lepiej nago niż w futrze, zorganizowała protest w sklepie Kim Kardashian przeciwko sprzedaży futer naturalnych, a także, już 10 lat temu, przygotowała apel we współpracy z naszym stowarzyszeniem, w którym zwracała uwagę na okropne warunki, w jakich utrzymuje się zwierzęta na fermach futrzarskich. To kolejny ważny moment w historii jej działania dla zwierząt, bo każdy - szczególnie tak bardzo widoczny - głos poparcia dla ustawy jest teraz na wagę złota - pisze Zielińska w komunikacie skierowanym do mediów.

Zobacz też: Joanna Krupa została przyłapana w objęciach polityka PiS. Gwiazda TVN przerwała milczenie

Zobacz naszą galerię: Joanna Krupa BŁAGA prezydenta! Modelka apeluje do Nawrockiego

Joanna Krupa BŁAGA prezydenta! Modelka apeluje do Nawrockiego
23 zdjęcia
Sonda
Czy jesteś za zakazem hodowli zwierząt na futra?
Joanna Krupa i Marta Krupa o gotowaniu, facetach i przemocy, której doświadczyły jako dzieci
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
JOANNA KRUPA