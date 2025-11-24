Joanna Krupa BŁAGA prezydenta! Modelka apeluje do Nawrockiego

Znana z działalności prozwierzęcej modelka i prezenterka opublikowała nagranie, w którym prosi głowę państwa o zatwierdzenie ustawy zakazującej prowadzenia ferm futrzarskich. Dokument przeszedł już przez Sejm i Senat, a teraz ostatnie słowo należy do prezydenta. Krupa podkreśla, że decyzja ta będzie świadectwem wartości, jakimi kieruje się Polska na arenie międzynarodowej.

Joanna Krupa apeluje do Karola Nawrockiego

W krótkim, ale stanowczym nagraniu opublikowanym na Instagramie Krupa mówi: "Proszę Pana, Panie Prezydencie, o podpisanie ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futro w Polsce".

Projekt ustawy zdobył większość w obu izbach parlamentu. Po podpisaniu przez prezydenta wszedłby w życie jeszcze w tym roku, a wszystkie fermy musiałyby zakończyć swoją działalność do 2033 roku. Karol Nawrocki ma czas na podjęcie decyzji do 3 grudnia. Krupa w swoim apelu zaznaczyła, że rozumie, iż decyzja nie jest prosta, ale może stać się symbolem wrażliwości i dojrzałości społeczeństwa. Modelka zaznaczyła też, że podpisanie ustawy to spełnienie oczekiwań tysięcy Polek i Polaków.

Panie Prezydencie, miliony Polek i Polaków w tym ja wierzą, że może Pan położyć kres cierpieniu, które trwa od lat. Może Pan zamknąć drzwi do epoki, która dawno powinna się skończyć. W imieniu zwierząt, w imieniu ludzi, którzy od lat o to proszą bardzo proszę o Pana podpis - mówi Joanna Krupa.

Do apelu odniosła się również Weronika Zielińska ze Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Podkreśliła wieloletnie zaangażowanie Joanny Krupy w walkę o prawa zwierząt - od kampanii "Lepiej nago niż w futrze", przez głośny protest w sklepie Kim Kardashian, aż po liczne działania edukacyjne. Jej zdaniem każdy publiczny głos jest teraz "na wagę złota".

Joanna Krupa konsekwentnie od lat angażuje się w działania na rzecz ochrony zwierząt. Była twarzą kampanii Lepiej nago niż w futrze, zorganizowała protest w sklepie Kim Kardashian przeciwko sprzedaży futer naturalnych, a także, już 10 lat temu, przygotowała apel we współpracy z naszym stowarzyszeniem, w którym zwracała uwagę na okropne warunki, w jakich utrzymuje się zwierzęta na fermach futrzarskich. To kolejny ważny moment w historii jej działania dla zwierząt, bo każdy - szczególnie tak bardzo widoczny - głos poparcia dla ustawy jest teraz na wagę złota - pisze Zielińska w komunikacie skierowanym do mediów.

