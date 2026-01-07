Joanna Krupa została przyłapana w objęciach polityka PiS

Joanna Krupa (46 l.) od lat jest jedną z największych gwiazd TVN. Piękna modelka w młodości wyjechała do Stanów Zjednoczonych i to tam stawiała pierwsze kroki w świecie modelingu. Odnosiła już spore sukcesy, gdy w 2010 roku dołączyła do ekipy "Top Model". To właśnie ten program sprawił, że zrobiło się o niej głośno również i w Polsce.

Modelka nie kryje się ze swoimi poglądami, ale do tej pory unikała opowiadania się za konkretną partią polityczną. Mimo to Joanna Krupa dawała się poznać jako osoba o poglądach raczej liberalnych i proobywatelskich. Jest osobą wierzącą, ale aktywnie działa społeczność LGBT i walczy o prawa człowieka oraz zwierząt. Wypowiadała się także na temat praw kobiet, wolności osobistych i znaczenia tolerancji, podkreślając potrzebę empatii i odpowiedzialności w życiu publicznym.

Nic więc dziwnego, że gdy pod koniec września została przyłapana na czułościach z Dominkiem Tarczyńskim (46 l.), w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości znany jest z kontrowersyjnych poglądów. Zasłynął m.in. z wystąpień o egzorcyzmach czy pokazaniem się w płaszczu z futrem jenota. Do tego wielokrotnie krytykował TVN, nazywał ją tubą propagandową Donalda Tuska oraz domagał się odebrania jej koncesji. A jednak udało mu się znaleźć wspólny język z Joanną Krupą.

Joanna Krupa przyklaskuje Donaldowi Trumpowi. "Dajesz skarbie!"

Teraz Joanna Krupa publicznie poparła działania... Donalda Trumpa. Na początku stycznia amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA (HHS) zdecydował o wstrzymaniu części funduszy. Chodzi o ok. 10 mld dolarów, które miały trafić do pięciu stanów, w tym Kalifornii, gdzie mieszka gwiazda TVN.

Powodem ten decyzji miały być nadużycia oraz podejrzenie wystawienia fikcyjnych świadczeń w programach opieki nad dziećmi czy pomocy rodzinom. Donald Trump wprost oskarżył kalifornijskiego gubernatora związanego z partią demokratyczną, Gavina Newsoma. Pozostałe cztery stany, które znalazły się na celowniku amerykańskiego prezydenta, również rządzone są przez Demokratów.

Kalifornia, pod rządami gubernatora Gavina Newscuma, jest bardziej skorumpowana niż Minnesota, o ile to możliwe? Rozpoczęto dochodzenie w sprawie oszustw w Kalifornii. Dziękujemy za uwagę! - napisał Trump na platformie Truth Social.

Jego decyzja bardzo ucieszyła Joannę Krupę, która udostępniła grafikę z Trumpem, który ma pod lupą Newsoma.

Dajesz skarbie! Wsadź tych ludzi do więzienia i zwróć nasze pieniądze z podatków! - napisała uradowana modelka na Instagramie.

Udostępniła również wpis Donalda Trumpa ze swoim dopiskiem:

Karma to piękna rzecz, zwłaszcza gdy znajduje ludzi, którzy wykorzystują niewinnych. Wsadź ich do więzienia! - dodała Krupa.

Joannę ucieszyła również wiadomość od Roberta F. Kennedy'ego Jr. Kontrowersyjny polityk, który twierdzi, że szczepionki powodują autyzm, telefony komórkowe raka, pełni w rządzie Donalda Trumpa rolę sekretarza zdrowia i opieki społecznej. Kennedy Jr. opublikował niedawno post, w którym poinformował, że dołączył do akcji mającej przeciwdziałać okrucieństwu wobec zwierząt. Właśnie ten ruch zapewnił mu sympatię Joanny Krupy.

Co za wspaniała wiadomość dla zwierząt. W końcu ktoś wkroczył, aby pomóc i wprowadzić zmiany. Brawo, Robert F. Kennedy! - dodała w opisie.

