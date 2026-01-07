Joanna Krupa przyklaskuje Donaldowi Trumpowi. "Dajesz skarbie! Wsadź tych ludzi do więzienia"

Joanna Krupa od lat utożsamiana jest ze stacją TVN. Gwiazda "Top Model" publicznie rzadko wypowiada się na tematy polityczne, ale dała się poznać jako osoba o poglądach raczej liberalnych. Gdy niedawno została przyłapana w towarzystwie polityka PiS, wiele osób nie kryło zaskoczenia. Teraz modelka postanowiła wesprzeć działania... Donalda Trumpa.

Joanna Krupa została przyłapana w objęciach polityka PiS

Joanna Krupa (46 l.) od lat jest jedną z największych gwiazd TVN. Piękna modelka w młodości wyjechała do Stanów Zjednoczonych i to tam stawiała pierwsze kroki w świecie modelingu. Odnosiła już spore sukcesy, gdy w 2010 roku dołączyła do ekipy "Top Model". To właśnie ten program sprawił, że zrobiło się o niej głośno również i w Polsce.

Modelka nie kryje się ze swoimi poglądami, ale do tej pory unikała opowiadania się za konkretną partią polityczną. Mimo to Joanna Krupa dawała się poznać jako osoba o poglądach raczej liberalnych i proobywatelskich. Jest osobą wierzącą, ale aktywnie działa społeczność LGBT i walczy o prawa człowieka oraz zwierząt. Wypowiadała się także na temat praw kobiet, wolności osobistych i znaczenia tolerancji, podkreślając potrzebę empatii i odpowiedzialności w życiu publicznym. 

Nic więc dziwnego, że gdy pod koniec września została przyłapana na czułościach z Dominkiem Tarczyńskim (46 l.), w sieci rozpętała się prawdziwa burza. Europoseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości znany jest z kontrowersyjnych poglądów. Zasłynął m.in. z wystąpień o egzorcyzmach czy pokazaniem się w płaszczu z futrem jenota. Do tego wielokrotnie krytykował TVN, nazywał ją tubą propagandową Donalda Tuska oraz domagał się odebrania jej koncesji. A jednak udało mu się znaleźć wspólny język z Joanną Krupą.

Joanna Krupa przyklaskuje Donaldowi Trumpowi. "Dajesz skarbie!"

Teraz Joanna Krupa publicznie poparła działania... Donalda Trumpa. Na początku stycznia amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej USA (HHS) zdecydował o wstrzymaniu części funduszy. Chodzi o ok. 10 mld dolarów, które miały trafić do pięciu stanów, w tym Kalifornii, gdzie mieszka gwiazda TVN. 

Powodem ten decyzji miały być nadużycia oraz podejrzenie wystawienia fikcyjnych świadczeń w programach opieki nad dziećmi czy pomocy rodzinom. Donald Trump wprost oskarżył kalifornijskiego gubernatora związanego z partią demokratyczną, Gavina Newsoma. Pozostałe cztery stany, które znalazły się na celowniku amerykańskiego prezydenta, również rządzone są przez Demokratów.

Kalifornia, pod rządami gubernatora Gavina Newscuma, jest bardziej skorumpowana niż Minnesota, o ile to możliwe? Rozpoczęto dochodzenie w sprawie oszustw w Kalifornii. Dziękujemy za uwagę! - napisał Trump na platformie Truth Social.

Jego decyzja bardzo ucieszyła Joannę Krupę, która udostępniła grafikę z Trumpem, który ma pod lupą Newsoma.

Dajesz skarbie! Wsadź tych ludzi do więzienia i zwróć nasze pieniądze z podatków! - napisała uradowana modelka na Instagramie.

Udostępniła również wpis Donalda Trumpa ze swoim dopiskiem:

Karma to piękna rzecz, zwłaszcza gdy znajduje ludzi, którzy wykorzystują niewinnych. Wsadź ich do więzienia! - dodała Krupa.

Joannę ucieszyła również wiadomość od Roberta F. Kennedy'ego Jr. Kontrowersyjny polityk, który twierdzi, że szczepionki powodują autyzm, telefony komórkowe raka, pełni w rządzie Donalda Trumpa rolę sekretarza zdrowia i opieki społecznej. Kennedy Jr. opublikował niedawno post, w którym poinformował, że dołączył do akcji mającej przeciwdziałać okrucieństwu wobec zwierząt. Właśnie ten ruch zapewnił mu sympatię Joanny Krupy.

Co za wspaniała wiadomość dla zwierząt. W końcu ktoś wkroczył, aby pomóc i wprowadzić zmiany. Brawo, Robert F. Kennedy! - dodała w opisie.

