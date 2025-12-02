Joanna Krupa w objęciach kontrowersyjnego polityka

Joanna Krupa (46 l.) od lat jest jedną z największych gwiazd TVN. Piękna modelka w młodości wyjechała do Stanów Zjednoczonych i to tam stawiała pierwsze kroki w świecie modelingu. Odnosiła już spore sukcesy, gdy w 2010 roku dołączyła do ekipy "Top Model". To właśnie ten program sprawił, że zrobiło się o niej głośno również i w Polsce.

Modelka od wielu lat jest twarzą TVN. Nie kryje się też ze swoimi poglądami. Joanna Krupa jest osobą wierzącą, ale aktywnie działa na rzecz społeczności LGBT i walczy o prawa człowieka oraz zwierząt. Kilka tygodni temu została przyłapana w objęciach Dominika Tarczyńskiego, europosła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż poglądy polityka nie pokrywają się za bardzo ze światopoglądem pięknej modelki, to udało im się znaleźć wspólny język.

Pod koniec września wybrali się do jednej z warszawskich restauracji. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że para była sobą mocno pochłonięta. Zdjęcia pary szybko obiegły sieć i wywołały spore poruszenie nie tylko w sieci, ale i w TVN-ie. Mówiło się nawet, że przyszłość Krupy w "Top Model" stoi pod znakiem zapytania.

Zobacz również: Joanna Krupa na balu TVN obwiesiła się brylantami za 1,5 mln złotych! Tak wyglądała na najdroższej imprezie w stolicy

Joanna Krupa komentuje plotki. Mówi wprost

Zapytana o ich relację Joanna Krupa stwierdziła niedawno, że ma w życiu "różnych przyjaciół" i nie przejmuje się plotkami oraz tym, co się pisze na jej temat. Wydawało się, że na tym zakończą się spekulacje na ten temat. Jednak we wtorkowy poranek Dominik Tarczyński niespodziewanie zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie z gwiazdą TVN-u. Wspólna fotka szybko zniknęła z jego profilu.

Kilka godzin później Krupa w instagramowej relacji odniosła się do krążących plotek. Powiedziała, że o chociaż chodzi na randki, to nie jest w stałym związku i określiła się jako "single".

Chcę powiedzieć, że ja jestem single. Chodzę na randki z różnymi ludźmi, ale nie mam mężczyzny, o którym mogę powiedzieć, że jest mój. Najważniejszy jest dla mnie czas z moją córeczką. Jestem single - wyznała Joanna Krupa.

Zobacz również: Joanna Krupa z siostrą przelewają zupę w barze mlecznym. Później poszły po... patelnię

Quiz dla fanów "Top Model". Pamiętasz, kto wygrał poprzednie edycje? Pytanie 1 z 9 Kto wygrał pierwszą edycję Top Model? Olga Kaczyńska Anna Piszczałka Paulina Papierska Następne pytanie