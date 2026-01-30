Joanna Moro i Ania Gzyra zrzuciły niemal wszystko. W skąpych strojach szusowały po śniegu!

Joanna Moro uwielbia mróz, lód, śnieg, zimną wodę, po prostu kocha morsować. Robi to, gdy tylko zaczyna się ochładzać i praktykuje przez całą zimą. Jest wielką fanką morsowania i wszystkich zachęca do tego rodzaju aktywności. Czasem robi to w dość zaskakujący sposób. A to wejdzie do zimnej toni w eleganckiej kreacji, a to zakłada kostium kąpielowy i narty, by w takim wydaniu szusować po śniegu przy minusowej temperaturze.

W zeszłym roku pokazała się na stoku w czerwonym kostiumie i kasku, a w tym? Postawiła na inny kolor i szusowała z najlepszą przyjaciółką. Wszystko pokazała w sieci.

Joanna Moro i Ania Gzyra rozebrały się i poszły jeździć na nartach

Godzinka na stoku w stroju kąpielowym i trening mentalny i fizyczny zrobiony - pisała Moro w lutym 20205 r. na swoim profilu na Instagramie.

Wtedy szusowała sama. Teraz postanowiła do białego szaleństwa namówić dobrą koleżankę - Anię Gzyrę, którą znacie z polskich seriali. Obie stawiły się na stoku i zrobiły prawdziwe przedstawienie.

Mówili: życie zaczyna się po 40. I nie kłamali. Przyjaźń to więź, która daje supermoce. Asia często wyciąga mnie z mojej strefy komfortu. 10 lat temu – parsknęłabym śmiechem. 5 lat temu – "Asiaaaa, weź nie żartuj!". 2 lata temu – jeszcze bym się zastanawiała… A dziś? Po prostu: robimy to. Bo właściwa osoba wierzy w Ciebie, zanim Ty uwierzysz w siebie - wyznała Moro w sieci.

Najpierw pokazała, jak szusuje z przyjaciółką... w szlafroku i turbanie na głowie (wideo znajdziecie niżej), później obie wskoczyły w skąpe wdzianka i tak zjechały z góry. Oczywiście jeździły też w strojach narciarskich i w kaskach, co widać na innych ujęciach z ferii.

Wolność to luksus. Wolność to żywioł. Wolność to łzy ze szczęścia. Wolność to wybór - podsumowała filozoficznie gwiazda.

Skusilibyście się na takie morsowanie na stoku?

