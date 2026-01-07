Zima jej niestraszna. Tak gwiazda „Barw szczęścia” bawi się na śniegu. W kostiumie kąpielowym i... laczkach

Ania Gzyra opublikowała serię kadrów prosto z zaśnieżonego ogrodu. Na zdjęciach pozuje w czarnym kostiumie kąpielowym, czapce i rękawiczkach, rzuca śniegiem, śmieje się do obiektywu i ani na moment nie traci dobrego humoru. Wszystko wygląda bardziej jak całlkiem dobra zabawa. Aktorka sama podeszła do całej sytuacji z dużym luzem.

Każdy morsuje jak umie ;)) Nie było źle 💪🏻❄️😆”

– napisała w opisie, dając jasno do zrozumienia, że nie traktuje zimowego wyjścia śmiertelnie poważnie. Nie zabrakło też humorystycznego akcentu. Gzyra zwróciła uwagę internautów na nietypowego bohatera zdjęć.

Zwrócicie uwagę na naszego super bałwana – leży, bo to jest sigma bałwan i tak szponcił, że się zmęczył!! Także 67!!!

– dodała, czym tylko jeszcze bardziej rozbawiła fanów. Pod postem szybko pojawiły się setki reakcji. Internauci chwalą aktorkę nie tylko za formę i odwagę, ale też za naturalność i dystans do siebie. „Petarda!”, „Uwielbiam ten luz”, „Zima przy tobie nie straszna” – to tylko część komentarzy.

Ania Gzyra doskonale znana jest widzom z serialu „Barwy szczęścia”, gdzie od lat pojawia się w popularnej produkcji TVP. Poza serialem ma na koncie również role teatralne i telewizyjne, a w mediach społecznościowych pokazuje się często bez zadęcia – bliżej codzienności niż czerwonego dywanu. To właśnie ta autentyczność sprawia, że fani tak chętnie reagują na jej wpisy. Tym razem aktorka udowodniła, że zimowe morsowanie może mieć wiele odsłon – niekoniecznie ekstremalnych i poważnych. Czasem wystarczy śnieg, śmiech, kostium kąpielowy i dobry humor, by rozgrzać internet nawet w środku zim.

