Joanna Krupa wygina się w skąpej bieliźnie i rajstopach. "Nie szukam męża!"

Na instagramowym profilu Joanny Krupy pojawiło się nagranie, wobec którego nie da się przejść obojętnie. 46-letnia modelka pozowała do niego ubrana jedynie w szalenie zmysłowe body z dekoltem sięgającym aż do pasa, czarne rajstopy i kozaczki na szpilkach. Wyginała się, prężyła i łapała takie pozy, by przyciągnąć wszystkie spojrzenia. I udało się!

Na dodatek gwiazda wspomniała o... mężu. Ostatnio była widywana z prawicowym politykiem, ale teraz oznajmiła, że nie szuka kolejnego partnera na stałe.

Joanna Krupa w skąpym wdzianku

Na filmiku udostępnionym przez Krupę na Instagramie widać modelkę, która to stoi, to siedzi na podłodze i podpiera się ręką. Ma namiętne spojrzenie, głowę przechyloną w bok, włosy uczesane w fale i makijaż z różową szminką w roli głównej. Ale to nie fryzura i make-up robią największe wrażenie, a strój gwiazdy tak dobrze znanej fanom programu "Top Model".

Bielizna była skąpa i nie pozostawia zbyt wiele pola dla wyobraźni, a koronkowa góra ledwo mieściła biust gwiazdy. Dekolt Krupy na pewno zrobił wrażenie na jej fanach, choć to nogi w rajstopach wydają się ważniejsze, bo nagranie jest reklamą rajstop sygnowanych nazwiskiem modelki.

Krupa nie szuka męża

W tle słychać piosenkę Raye "Where Is My Husband", ale Joanna Krupa do filmiku dodała opis, w którym wprost oznajmiła, że nie szuka kolejnego partnera.

Nie szukam męża, po prostu podążam za trendami. Mój mąż to moja praca, moja kariera i szczerze mówiąc… świetna para rajstop mojego autorstwa. (...) Buduję swoją markę krok po kroku - napisała.

Za Joanną dwa nieudane małżeństwa. Od 2013 do 2017 r. jej mężem był Romain Zago, a od 2018 do 2023 Douglas Nunes. Z drugim mężem doczekała się córeczki. Ashę-Leigh Presley Nunes przyszła na świat w 2019 r.

Krupa była łączona z prawicowym politykiem

We wrześniu 2025 r. gwiazda TVN-u została przyłapana przez paparazzich podczas spotkania z kontrowersyjnym politykiem PiS-u Dominikiem Tarczyńskim w Warszawskich Browarach. Choć tę dwójkę, przynajmniej pozornie, sporo dzieli, nie obyło się bez czułych gestów.

Gdy zdjęcia ujrzały światło dzienne, w sieci zawrzało.

Dla mnie to nie jest w ogóle temat. Ja jestem osobą, która jak ma coś do powiedzenia, to powiem. A na ten temat nie mam do powiedzenia nic. (...) Mam różnych przyjaciół, mam różnych ludzi w swoim życiu i tyle. Tak naprawdę mogę powiedzieć, że jestem dumna z mojej córeczki. Możemy na temat mojej córeczki rozmawiać - komentowała Krupa w listopadzie zeszłego roku w rozmowie z Jastrząb Post.

