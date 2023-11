To naprawdę koniec! Radykalna decyzja w sprawie "M jak miłość". Widzowie będą zrozpaczeni

Boże Narodzenie to czas cudów, magii i niespodzianek. W ubiegłym roku produkcja "M jak miłość" zrobiła prezent swoim widzom i do świątecznego odcinka zaprosiła Kacpra Kuszewskiego (47 l.), który z serialem rozstał się w 2018 roku. W tym roku Marka Mostowiaka zabraknie jednak przy wigilijnym stole. - To była jednorazowa wizyta - tłumaczy aktor w rozmowie z "Super Expressem".