Kaczorowska i Rogacewicz rozpalą parkiet! Co za wieści przed odcinkiem

Julita Buczek
2025-09-21 9:20

Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" emocji nigdy nie brakuje, ale nadchodzący odcinek zapowiada się wyjątkowo gorąco. Agnieszka Kaczorowska i jej taneczny partner, Marcin Rogacewicz, już teraz podgrzewają atmosferę w sieci. Para opublikowała w mediach społecznościowych serię niezwykle sensualnych fotografii, które rozbudziły wyobraźnię fanów programu.

"Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów, a każdy odcinek staje się okazją nie tylko do rywalizacji, lecz także do pokazania emocji, charakteru i charyzmy uczestników. W najbliższej odsłonie show szczególną uwagę widzów może przyciągnąć duet Agnieszki Kaczorowskiej - znanej aktorki, tancerki i choreografki oraz Marcina Rogacewicza, lubianego aktora teatralnego i serialowego. Ich najnowsze zdjęcia z próby nie pozostawiają wątpliwości, to będzie występ pełen namiętności i gorących emocji.

Kaczorowska i Rogacewicz rozpalą parkiet. Szok, co zadzieje się w odcinku!

Na wspólnych fotografiach, które para opublikowała w sieci, nie brakuje bliskości i intymnych gestów. Kaczorowska i Rogacewicz pozują w półmroku, otuleni taneczną aurą, zmysłowo spleceni w uścisku. Internauci szybko wychwycili atmosferę, jaka bije z kadrów, a komentarze pod postami kipią od zachwytów i pochwał.

Pięknie uchwycone emocje - czytamy w sieci.

Choć tancerze na parkiecie muszą wykazać się techniką i precyzją, to nie da się ukryć, że równie ważne są emocje, które uda im się przekazać publiczności. Agnieszka Kaczorowska wielokrotnie udowadniała, że potrafi łączyć profesjonalizm z ekspresją, a teraz w duecie z Rogacewiczem stworzyła zapowiedź występu, który może na długo pozostać w pamięci widzów!

Para pracuje nad choreografią wymagającą nie tylko świetnej kondycji, ale także ogromnego zaufania i odwagi w budowaniu napięcia scenicznego. Możliwe, że przygotowany układ będzie jednym z najbardziej odważnych w tej edycji. To właśnie ta mieszanka subtelności i ognia ma sprawić, że jurorzy i publiczność będą pod ogromnym wrażeniem.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz
46 zdjęć
Sonda
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz mają szansę wygrać "Taniec z Gwiazdami"?
Kaczorowska i Rogacewicz nie mogli utrzymać rąk przy sobie. Tak zachowywali się na ramówce Polsatu
