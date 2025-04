Kuba, dlaczego? No dobrze, ale jakie masz, chłopie, powody? A może to ja jestem twoją zgagą? Bo ewidentnie odbijam ci się czkawką. Tyle że, to się da wyleczyć. Dlatego mam propozycję. Zamiast hamletyzować na wieść, że mogę przyjść do pracy w TVN, przyjdź tutaj. Do Kanału Zero. Wyrzuć z siebie wszystko, wszystko, co tam zalega. Rozpraw się ze mną i to raz na zawsze. Zniknie zacietrzewienie, zniknie zacięcie i refluksowa chrypka też pójdzie w diabły. Dawaj, chodź tutaj, wygarnij mi, a ja cię serdecznie zapraszam.