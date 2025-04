Kariera przez łóżko?! Ewa Gawryluk otrzymywała niemoralne propozycje od reżyserów

Ewa Gawryluk od lat występuje w polskich produkcjach filmowych i telewizyjnych. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi, a na ekranie zadebiutowała w 1989 roku w filmie "Wiatraki z Ranley". Ogólnopolską rozpoznawalność zawdzięcza serialowi "Na Wspólnej", w którym gra od 2003. Chociaż na swoim koncie ma wiele innych ról, to właśnie z postacią Ewy Nowak-Hoffer jest kojarzona najbardziej.

W grudniu Ewa Gawryluk obchodziła swoje 57. urodziny. Nie można zaprzeczyć, że aktorka jest bardzo atrakcyjną kobietą. Aktorka nigdy nie mogła narzekać na brak męskiego zainteresowania. Niektórzy mężczyźni zdecydowanie przekraczali granice. Kilka lat temu Gawryluk udostępniła na swoim Instagramie obrzydliwe wiadomości, które otrzymała od jednego z internautów.

Zobacz również: Ewa Gawryluk wyjawia smutną prawdę o zarobkach aktorów. Sama zwróciła się o pomoc

Niestety, nie tylko anonimowi internauci nie mają hamulców. W trakcie swojej wieloletniej kariery poznała branżę filmową od podszewki. Również jej ciemne strony. W rozmowie z Żurnalistą Ewa Gawryluk przyznała, że kilka razy starając się o rolę otrzymała niemoralne propozycje. Zdarzało się bowiem, że proponowano jej rolę w zamian za seks. Gdy odmówiła, przekreśliła swoje szanse w otrzymaniu roli.

Odpowiadając na pytanie prowadzącego, "jak się to proponowało kiedyś?" stwierdziła, że nie mieli żadnych zahamowań i po prostu mówili wprost.

No wprost: "Słuchaj, bo niektóre aktorki, żeby dostać dobrą rolę, to idą z reżyserem do łóżka". I ja mówię: "No, ale ja tego nie robię". I tyle, i się skończyło. "To cię odprowadzę do domu, to cię odwiozę do domu". Ja mówię: "Nie, dziękuję" - dodała.