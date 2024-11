Karol Okrasa jest żonaty od 20 lat! Bardzo rzadko pokazuje ukochaną

Karol Okrasa (46 l.) nie tylko doskonale odnajduje się w kuchni, ale również w telewizji. W 2003 roku pokonał ponad 100 kandydatów i wygrał casting do programu TVP. Pod koniec roku na małym ekranie zadebiutował w "Kuchni z Okrasą". Szybko zdobył pokaźne grono wiernych widzów. Dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kucharzy w kraju. Od 2012 roku prowadzi program "Okrasa łamie przepisy".

Chociaż zyskał sporą popularność, to trzyma się z dala od show-biznesu. Karol Okrasa nie opowiada za dużo o swoim życiu prywatnym. Na Instagramie i w mediach społecznościowych zamieszcza głównie zdjęcia związane z pracą.

Prywatnie Okrasa związany jest z Moniką Okrasą, z którą wychowuje córkę. Para poznała się jeszcze w czasach szkolnych. Karol i Monika uczęszczali do tego samego technikum gastronomicznego.

Chyba byliśmy sobie z Karolem pisani… Spotkaliśmy się po raz pierwszy na egzaminie do warszawskiego technikum gastronomicznego przy ul. Poznańskiej. Do dziś żartuję, że poszłam tam znaleźć męża, bo przecież nie z pasji do kuchni - opowiadała ukochana kucharza w rozmowie z "Panią Domu".