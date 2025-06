Karol Strasburger drży o życie dziecka! "Koledzy mi odradzali"

Karol Strasburger (77 l.) najpierw był mężem Barbary Burskiej, później - przez 32 lata jego żoną była Irena Morcińczyk do grudnia 2013 roku, gdy zmarła po walce z białaczką. Życie tak się ułożyło dla prowadzącego "Familiadę", że z żadną z nich nie doczekał się dzieci. Natomiast w 2019 roku ożenił się z Małgorzatą Weremczuk i tego samego roku para powitała na świecie córeczkę - Laurę.

- Dość często w sieci dzieje się dużo złych rzeczy. Na przykład czytam wiadomość: "Tragedia Strasburgera. Rozwód z wielkim hukiem. Samotność". Myślę sobie, o co tu chodzi? Do żony dochodzą hejty, cała masa. Piszą: "Co ty zrobiłaś temu człowiekowi?!". Ty "taka" i "taka". A później okazuje się, że chodzi o mojego bohatera z "M jak miłość". Ale lepiej się klika moja tragedia...