Katarzyna Bosacka już po ślubie? Na jej dłoniach lśni nie tylko pierścionek

Katarzyna Bosacka ma za sobą długie małżeństwo i aż czworo dzieci będących jego owocami. Choć gwiazda telewizji sądziła, że ze swoim mężem Marcinem Bosackim będzie do końca, stało się inaczej. Senator w 2023 r. zostawił żonę, a powodem rozstania było uczucie do innej kobiety. Ta miłość szybko się skończyła, ale wieloletnie małżeństwo również odeszło do przeszłości.

W marcu 2024. związek Bosackich przestał istnieć również oficjalnie, a Katarzyna znów była wolną kobietą. Ale niezbyt długo!

Bosacka zakochana, plotki o zaręczynach

Wieloletnie małżeństwo Bosackiej rozpadło się niczym domek z kart, a rozwód okazał się formalnością. Para dostała go na pierwszej rozprawie! Miała trwać tylko 30 minut - tyle wystarczyło, aby wymazać 26 wspólnych lat.

Bosacka bardzo cierpiała, a rozpad małżeństwa odbił się na jej zdrowiu. Dziennikarka zaczęła chudnąć.

Rozwód to jest jedno z najgorszych doświadczeń w życiu człowieka. (...) Wiem, że żal po stracie ma etapy i nie można ominąć żadnego. Psychiatra uczciwie powiedział, że to może potrwać nawet dwa lata - wyznała Bosacka "Twoim Stylu".

Na szczęście wkrótce los znów się do niej uśmiechnął. Kilka miesięcy temu wyznała, że spotyka się z kimś!

Potwierdziła to w jednym z odcinków swojego cyklu "EkoBosacka":

W tym talerzu, a mam takie dwa – dla mnie i dla mojego ukochanego – podaję zawsze, a to pastę, a to właśnie pomidorową. A dzisiejsza pomidorowa to nie będzie taka zwykła pomidorowa. To będzie krem ze świeżych pomidorów, a do tego będą pulpeciki drobiowe.

Wkrótce na palcu Bosackiej zaczął błyszczeć pierścionek. Pojawiły się więc doniesienia o zaręczynach z tajemniczym Tomaszem, których gwiazda nie potwierdziła, ale też im nie zaprzeczyła. Wiadomo jednak, że para ma się doskonale.

Mam bardzo ciepłego, kochanego, czułego, miłego partnera Tomasza, którego serdecznie pozdrawiam. Jest dobrze! Kupiliśmy pod Warszawą koło Mszczonowa działkę, ma 3300 metrów i tam jest też dom. Będziemy to mocno zmieniać. Powstanie może projekt internetowy albo telewizyjny o tym, jak to gniazdko sobie wijemy, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia... - opowiadała Bosacka w rozmowie ze Światem gwiazd.

Bosacka jest już po ślubie?

Katarzyna Bosacka stara się oddzielać życie prywatne od zawodowego i nie ujawniać za wiele z tego pierwszego. Jej fani śledzą wszystkie doniesienia o gwieździe, a nawet sami wypatrują oznak zaślubin.

Informator Show News zdradził ostatnio:

Kasia i Tomek szykują się do ślubu, który odbędzie się w czerwcu. Oboje są bardzo zapracowani. Kasia prowadzi dwa programy na żywo i trochę się denerwuje, że nie zdąży ze wszystkim na czas.

Czy to możliwe, że dziennikarka już wzięła ślub? Gdy pojawiła się niedawno na jednym z wyjść show-biznesowych, na jej dłoni lśniły pierścionek i obrączka wysadzana kamieniami. Co prawda biżuteria nie była noszona na tych palcach, na których tradycyjnie umieszcza się obrączkę, ale może coś jest na rzeczy?

Mąż Katarzyny Bosackiej zostawił ją dla innej. "Widuję ją często w mediach"