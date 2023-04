Katarzyna Dowbor płaciła na ZUS przez 30 lat. Oto co spotkało ją na starość. Jej emerytura szokuje

Katarzyna Dowbor jest jedną z najbardziej lubianych i cenionych osobowości telewizyjnych ostatnich lat, a nawet dekad. Od 10 lat prowadzi program "Nasz nowy dom", w którym pomaga rodzinom w ciężkiej sytuacji materialnej w rozpoczęciu nowego etapu w życiu.

Katarzyna Dowbor pracuje od niemal 40 lat

Na ekranie TVP pojawiła się po raz pierwszy w 1983 roku i przez trzydzieści lat towarzyszyła widzom w codziennym życiu. Była prezenterką, prowadziła autorskie programy, tworzyła felietony i reportaże, przygotowywała programy dokumentalne. Była także gospodynią wielu imprez i wydarzeń. Widzowie ją kochali, dlatego ze zdziwieniem przyjęli jej odejście w 2013 r. Jak się potem okazało gwiazda nie odeszła wtedy na własne życzenie, a została zwolniona, bo stacja stawiała na młode pokolenie.

Stare porzekadło mówi, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, a historia Katarzyny Dowbor jest najlepszym dowodem na jego prawdziwość. Gwiazda zwolniona z TVP szybko znalazła nowe zatrudnienie i od 10 lat spełnia się w roli prowadzącej program "Nasz nowy dom". W jego ramach nie tylko remontuje ludziom domy, ale można powiedzieć, że w wielu przypadkach odbudowuje ich życie. Dzięki temu oprócz satysfakcji z wykonanej pracy, może cieszyć się z dobra, jakie daje uczestnikom programu. Wspiera ich i motywuje do walki o leprze jutro. Dom jest początkiem tej drogi.

Dowbor regularnie opłacała składki ZUS, dziś jest z tego zadowolona

W ubiegłym roku Katarzyna Dowbor przeszła na emeryturę. Pracując w telewizji przez większość czasu miała etat i regularnie opłacała składki ZUS-owskie. Dzięki temu, kiedy przyszło do wyliczenia świadczenia nie przeżyła niemiłego szoku. Wręcz przeciwnie, przyznała, że była mile zaskoczona kwotą świadczenia. Dodała, że to nie są grosze, choć emerytura nie jest bardzo wysoka, to jest zadowolona i nie narzeka. Według informacji w mediach dziennikarka otrzymuje ok. 4 tys. zł emerytury.

Mimo niezłej emerytury pani Katarzyna nie zrezygnowała z pracy zawodowej. Przeciwnie, dzięki świadczeniu może być spokojna o swoją przyszłość, a prowadzenie programu potraktować, jak swoją misję. W końcu niewiele jest podobnych formatów, które tak mocno wpływałyby na życie ich bohaterów. Ostatnio gospodyni wyjawiła nawet chronione dotychczas tajemnicą dane, dotyczące finansowania remontów w programie, czym zaspokoiła ciekawość bardzo wielu widzów.

Katarzyna Dowbor wydaje się być spełniona i szczęśliwa. Wraz z bratem pomagają mamie. Mieszka w pięknym domu, od czasu do czasu pozwala sobie na spełnienie drobnych lub większych zachcianek, spełnia się zawodowo, ma wspaniałą rodzinę. Można powiedzieć, nie specjalnie na wyrost, że jest szczęśliwa emerytką.

