Kataryna Figura- polska Marilyn Monroe

Aktorka Katarzyna Figura jest jedną z ikon polskiej kinematografii. Niezwykle utalentowana blondynka o charakterystycznie zachrypniętym głosie zdobyła rozpoznawalność w połowie lat 80. Role, które zagrała, przyniosły jej rzesze fanów i przydomek "Polskiej Marilyn Monroe". Na ekranie wielokrotnie pokazywała swoje wdzięki, nie stroniąc także od rozbieranych czy kipiących erotyzmem scen. Szybko została okrzyknięta seksbombą, a widzowie kochali oglądać produkcje z jej udziałem.

Aktorska kariera Katarzyny Figury

Katarzyna Figura urodziła się 22 marca 1962 w Warszawie. Choć jej przygoda z aktorstwem rozpoczęła się już w wieku nastoletnim, prawdziwą rozpoznawalność zdobyła w połowie lat 80. Pierwszym filmem, po którym zrobiło się o niej głośno była postać młodej prostytutki Once w filmie "Ga, ga. Chwała bohaterom". Za przełom w jej karierze uważa się natomiast "Pociąg do Hollywood" z 1986 roku. Rok później zagrała Alę w komedii "Kingsajz", a w 1990 roku wcieliła się w postać Superblondyny w filmie "Porno". Kolejne niezapomniane role Katarzyny Figury to m.in. Rysia Siarzewska z "Kilera" czy Teriza z "Szczęśliwego Nowego Jorku".

Lista filmów i seriali, w których zagrała Katarzyna Figura jest bardzo długa. Równocześnie z pracą na planach, aktorka gra także w teatrze. W 2006 roku, dla roli w spektaklu "Alina na zachód" ogoliła głowę, dzięki czemu ostatecznie rozstała się z wizerunkiem seksbomby.

Katarzyna Figura w "Dziewczynach z Dubaju"

W połowie czerwca do biblioteki Netfliksa trafił polski film Dody i Marii Sadowskiej "Dziewczyny z Dubaju". Kontrowersyjna produkcja szybko trafiła na 1. miejsce wśród najpopularniejszych filmów w Polsce. Jest to już jej drugi sukces. W 2021 roku, kiedy film trafił do kin, także stał się hitem.

Jedną z postaci w "Dziewczynach z Dubaju", obok których nie można przejść obojętnie jest Dorota. W tę rolę wciela się właśnie Katarzyna Figura. Jej bohaterka jest mamą Marianki (w tej roli Katarzyna Sawczuk), która odpowiada za "karierę" córki w seks workingu.

W uzgodnieniu z Marysią zbudowałam sobie taki domniemany życiorys tej mojej bohaterki. Co moja bohaterka przeżyła jako dziewczynka, jako nastolatka, jako młoda kobieta, co musiała przeżyć. Powymyślałam te rzeczy. Co doprowadziło ją do tego, że stała się tak okrutna wobec innych kobiet, w tym wobec własnej córki - wyznała aktorka w rozmowie z Onetem.

Katarzyna Figura w "Dziewczynach z Dubaju" po raz kolejny udowadnia, że jest niezwykle utalentowaną aktorką, która odnajdzie się w przeróżnych odsłonach. W poniższej galerii prezentujemy najciekawsze role aktorki. W jakich filmach zagrała?