Katarzyna Glinka spotkała siebie sprzed dwóch lat! "Ból, strach, smutek, żal"

Katarzyna Glinka od 17 lat jest gwiazdą serialu "Barwy szczęścia". W jej prawdziwym życiu z tym szczęściem jednak różnie bywało. Ponad dwa lata temu aktorka rozstała się ze swoim narzeczonym Jarosławem Bienieckim, z którym ma syna Lea (4 l.). Wcześniej Katarzyna Glinka była żoną Przemysława Gołdona. On z kolei jest ojcem jest drugiego syna - Filipa (12 l.). Para rozwiodła się w 2015 roku. W wakacje aktorka wrzuciła zabawny filmik z wyjazdu z dziećmi, na którym widzieliśmy jak dzielnie smaży naleśniki. Mimo zmęczenia biło od niej szczęście. Nie zawsze jednak tak było. Katarzyna Glinka była w dołku już po tym, gdy rozstała się z Bienieckim. Teraz otwarcie mówi o swoich problemach. Na osobiste wyznanie zdecydowała się po tym, gdy - jak sama pisze - spotkała "siebie sprzed niespełna dwóch lat". W obszernym wpisie na Instagramie dodaje otuchy wszystkim kobietom przechodzącym kryzys i dzieli się swoją poruszającą historią.

Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" do postu dodała zdjęcia, które zostały zrobione w tym trudnym dla niej czasie. Dziś Katarzyna Glinka inaczej na nie patrzy.

Spotkałam dzisiaj siebie sprzed niespełna dwóch lat… Kobietę w podobnej sytuacji do mojej wtedy... Smutną, niewidoczną, zapłakaną, bez nadziei na lepsze jutro. Taką, która robi dobrą winę do złej gry. Stara się zachować pozory, że da sobie radę... Ale na twarzy wszystko widać. Ból, Strach, Smutek, Żal. To moje zdjęcia z tamtego okresu. To była wersja "do portfolio", czyli chciałam, żeby zdjęcia były wyjątkowe. Z błyskiem. Blaskiem… Dziś widzę na nich smutek