Katarzyna Niezgoda i jej mąż zdecydowali się na adopcję. Facet wziął na siebie nieprzyjemny poranny obowiązek!

Ślub Katarzyny Niezgody i Pawła Markiewicza. Kim jest mężczyzna?

Katarzyna Niezgoda przez wiele lat była w związku z Tomaszem Kammelem, a potem strzała Amora trafiła ją z powodu Pawła Markiewicza. Popularna bizneswoman i celebrytka po latach nieformalnego związku zdecydowała się sformalizować relację. Ślub Katarzyny Niezgody i Tomasza Markiewicza odbył się 15 czerwca 2023 roku. Na weselu pojawiły się m.in. Halina Frąckowiak i Katarzyna Warnke. Ceremonia odbyła się w jednej z eleganckich, urokliwych podwarszawskich restauracji. Paweł Markiewicz to postać znana miłośnikom seriali - pojawiał się m.in. w "Na dobre i na złe", "Chyłce", "Koronie królów", "Komisarz mamie " czy "Samym życiu". Mąż Katarzyny Niezgody jest też twórcą muzyki z gatunku disco polo. Teraz o parze znów jest głośno. Wszystko z powodu ich udziału w show "Afryka Express".

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz zdecydowali się na adopcję

Ostatnio małżonkowie udzielili wywiadu portalowi Shownews.pl, w którym opowiedzieli o swojej relacji. Przy okazji wyszło na jaw to, że Katarzyna Niezgoda i jej mąż adoptowali psa. Paweł Markiewicz dba o to, by jego ukochana miała spokojne poranki, a przy czworonogu nie jest to łatwe.

Gdy adoptowaliśmy psa, to on regularnie o 5:50 drapie w twarz i budzi mnie, choćbym nie wiem, o której się położył spać. Muszę z nim wyjść i nie chcę, żeby Kasia się obudziła, więc szybko to robię. Poza tym lubię robić Kasi jakieś drobne niespodzianki: kupuję drobiazgi, o których wcześniej mówiła, że się jej podobają

- zdradził aktor, który powiedział też, jaka jest recepta na to, że między małżonkami "było dobrze". Trzeba po prostu "siebie lubić".

Kocham, jak otwieram szafę i mam na przykład pięknie wykrochmalone, pachnące i wyprasowane koszule. W życiu nie ma nic bardziej sexy, jak kobieta przygotuje męską koszulę do ubrania, że jest ona sztywna, że ma dobrze ogarnięte wszystkie kołnierzyki

- dodał mąż Katarzyny Niezgody.

