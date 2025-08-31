Katarzyna Niezgoda i jej mąż zdecydowali się na adopcję. Facet wziął na siebie nieprzyjemny poranny obowiązek!

Piotr Lekszycki
2025-08-31 17:54

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz ponad dwa lata temu wzięli ślub. Teraz małżonkowie są w centrum zainteresowania, bo razem biorą udział w programie "Afryka Express". Okazuje się, że jakiś czas temu para zdecydowała się na adopcję pieska. Wielkim sercem dla żony wykazuje się Paweł, bo wziął na siebie nieprzyjemny poranny obowiązek!. Taki facet to skarb.

  • Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz, para znana z udziału w "Afryka Express", dwa lata temu wzięli ślub, cementując swój związek po latach.
  • Małżonkowie niedawno podjęli ważną decyzję o adopcji psa, co wprowadziło do ich życia nowe, poranne wyzwania.
  • Paweł Markiewicz zaskakuje oddaniem, biorąc na siebie nieprzyjemny, wczesny obowiązek, by zapewnić ukochanej spokojne poranki.
  • Odkryj, jak Paweł dba o komfort Kasi i co, według niego, jest kluczem do udanego związku!

Ślub Katarzyny Niezgody i Pawła Markiewicza. Kim jest mężczyzna?

Katarzyna Niezgoda przez wiele lat była w związku z Tomaszem Kammelem, a potem strzała Amora trafiła ją z powodu Pawła Markiewicza. Popularna bizneswoman i celebrytka po latach nieformalnego związku zdecydowała się sformalizować relację. Ślub Katarzyny Niezgody i Tomasza Markiewicza odbył się 15 czerwca 2023 roku. Na weselu pojawiły się m.in. Halina Frąckowiak i Katarzyna Warnke. Ceremonia odbyła się w jednej z eleganckich, urokliwych podwarszawskich restauracji. Paweł Markiewicz to postać znana miłośnikom seriali - pojawiał się m.in. w "Na dobre i na złe", "Chyłce", "Koronie królów", "Komisarz mamie " czy "Samym życiu". Mąż Katarzyny Niezgody jest też twórcą muzyki z gatunku disco polo. Teraz o parze znów jest głośno. Wszystko z powodu ich udziału w show "Afryka Express".

Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz zdecydowali się na adopcję

Ostatnio małżonkowie udzielili wywiadu portalowi Shownews.pl, w którym opowiedzieli o swojej relacji. Przy okazji wyszło na jaw to, że Katarzyna Niezgoda i jej mąż adoptowali psa. Paweł Markiewicz dba o to, by jego ukochana miała spokojne poranki, a przy czworonogu nie jest to łatwe. 

Gołąbeczki z Sopotu! Katarzyna Niezgoda i Paweł Markiewicz przyłapani na czułościach

Gdy adoptowaliśmy psa, to on regularnie o 5:50 drapie w twarz i budzi mnie, choćbym nie wiem, o której się położył spać. Muszę z nim wyjść i nie chcę, żeby Kasia się obudziła, więc szybko to robię. Poza tym lubię robić Kasi jakieś drobne niespodzianki: kupuję drobiazgi, o których wcześniej mówiła, że się jej podobają

- zdradził aktor, który powiedział też, jaka jest recepta na to, że między małżonkami "było dobrze". Trzeba po prostu "siebie lubić".

Kocham, jak otwieram szafę i mam na przykład pięknie wykrochmalone, pachnące i wyprasowane koszule. W życiu nie ma nic bardziej sexy, jak kobieta przygotuje męską koszulę do ubrania, że jest ona sztywna, że ma dobrze ogarnięte wszystkie kołnierzyki 

- dodał mąż Katarzyny Niezgody. 

