Katarzyna Skrzynecka to postać, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Od lat obecna jest na scenie jako aktorka, wokalistka, a także prezenterka. Mimo upływu czasu wciąż cieszy się ogromną sympatią widzów i nie zwalnia tempa. Choć intensywnie pracuje, potrafi też zadbać o odpoczynek – szczególnie w miejscu, do którego wraca co roku z sentymentem. Chodzi o Grecję!

Zobacz też: Tak wypoczywa Katarzyna Skrzynecka. Plaża, bikini i luksusowy hotel

Alikia już nie taka mała! Skrzynecka pokazała, jak wyrosła jej córka

Letni urlop spędzony na słonecznym południu Europy stał się już dla Katarzyny Skrzyneckiej i jej rodziny tradycją. Artystka nie ukrywa, że kocha klimat Grecji, jej kuchnię i spokojne wieczory nad morzem. W tym roku również nie zawiodła swoich obserwatorów. Regularnie dzieliła się z nimi kadrami z malowniczego wyjazdu. Na fotografiach możemy zobaczyć nie tylko piękne krajobrazy, ale także jej męża Marcina Łopuckiego oraz córkę.

To właśnie wspólne zdjęcia z nastolatką przyciągnęły najwięcej komentarzy. Internauci są zgodni. Córka Katarzyny wygląda uroczo i z roku na rok coraz bardziej przypomina popularną mamę, choć już teraz ją przewyższa wzrostem!

Zobacz też: Wybory 2025: Tak głosują gwiazdy! Wieniawa na Bali, Weronika Rosati w USA, Rozenek w Turcji...

Na jednym z ostatnich postów, opublikowanych przed powrotem do Polski, Skrzynecka pokazała rodzinne ujęcia z klimatycznej kawiarni. Nie brakowało ciepłych słów i wzruszeń.

Jedna z najpiękniejszych lounge kawiarni, w jakich kiedykolwiek bywaliśmy. Cudowny klimat, odlotowy design, ciepły morski wiatr i muzyka chillout z całego świata... Mitsis Blue Domes w Kardamena @mitsisbluedomes @grecosholiday Kiedyś tam wrócimy - napisała zachwycona Skrzynecka.

Komentarze pod postem mówią same za siebie: "Alikia to kopia mamy, ale taka naturalna piękność", "Tyle ciepła bije z tych zdjęć!". Fani nie szczędzili komplementów.

Zobacz też: Skrzynecka w szortach zabrała rodzinę na śniadanie w plenerze. Paparazzi wszystko uwiecznili!

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Skrzynecka na wakacjach, ale to córka zgarnia lajki. Te zdjęcia trzeba zobaczyć!

Sonda Też uważasz, że Skrzynecka wygląda lepiej bez makijażu? TAK NIE NIE WIEM