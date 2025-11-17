Katarzyna Wajda rozwodzi się z mężem. Tak wyglądali w sądzie!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-11-17 14:34

Dziś w sądzie zapadnie jedna z głośniejszych decyzji ostatnich miesięcy. Katarzyna Wajda i Mateusz Wajda po 16 latach małżeństwa staną przed sądem, by oficjalnie zakończyć swój związek. Choć jeszcze niedawno uchodzili za zgodną parę z branży filmowej, ich drogi definitywnie się rozchodzą.

Rozprawa rozwodowa Katarzyny i Mateusza Wajdów została wyznaczona na 17 listopada 2025. Spekulacje na temat ich rozstania pojawiały się od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz sprawa nabiera oficjalnego charakteru. Małżeństwo trwało 16 lat, a para przez lata współpracowała przy wielu projektach filmowych. Z pozoru idealny duet zawodowy i prywatny okazał się jednak historią, która nie przetrwała. W międzyczasie aktorka zaczęła coraz śmielej pojawiać się u boku Bartłomieja Kotschedoffa, co tylko podgrzało atmosferę wokół jej życia prywatnego.

Zobacz też: Nie tylko Kaczorowska i Pela. Aż trzy znane pary rozwodzą się tego samego dnia!

Katarzyna Wajda kończy 16-letnie małżeństwo. Tak byli zakochani wyglądali w sądzie!

Według doniesień branżowych portali to Katarzyna Wajda zdecydowała o tym, że pora zakończyć wieloletnie małżeństwo. Wniosek rozwodowy trafił do sądu już kilka miesięcy temu. Choć oficjalnie nie komentowała sprawy, media szybko wychwyciły, że aktorka coraz częściej spędza czas z Bartłomiejem Kotschedoffem, znanym z roli w "Odwilży".

Wszystko zaczęło się od premiery trzeciego sezonu serialu. Fotoreporterzy uchwycili wówczas moment, który nie pozostawił zbyt wielu wątpliwości. Na zdjęciach widać, jak Wajda patrzy na Kotschedoffa zalotnie, a między nimi unosi się lekka, niemal intymna atmosfera. Para zbliżyła się do siebie, a w pewnej chwili złapali się za ręce.

Od tamtego czasu aktorka i jej nowy partner coraz mniej kryją się ze swoim uczuciem. Podczas kolejnych wydarzeń branżowych nie unikali bliskości: spacerowali obok siebie, wymieniali czułe gesty i uśmiechy. Dla wielu fanów było to jasne potwierdzenie, że Katarzyna rozpoczęła nowy etap życia, zanim jeszcze formalnie zakończyła poprzedni.

Zobacz też: Roma Gąsiorowska rozwodzi się z mężem. Tak pokazała się na rozprawie!

Zobacz naszą galerię: Katarzyna Wajda i Mateusz Wajda w sądzie

Katarzyna Wajda i Mateusz Wajda w sądzie
39 zdjęć
Sonda
Przyjaźń po rozwodzie. To możliwe?
SE_Filip Gurłacz wyjawił, jaką radę dał mu Andrzej Wajda. Słowa mistrza pozostaną z nim na zawsze
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KATARZYNA WAJDA