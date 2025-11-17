Katarzyna Wajda rozwodzi się z mężem. Tak wyglądali w sądzie!

Rozprawa rozwodowa Katarzyny i Mateusza Wajdów została wyznaczona na 17 listopada 2025. Spekulacje na temat ich rozstania pojawiały się od dłuższego czasu, jednak dopiero teraz sprawa nabiera oficjalnego charakteru. Małżeństwo trwało 16 lat, a para przez lata współpracowała przy wielu projektach filmowych. Z pozoru idealny duet zawodowy i prywatny okazał się jednak historią, która nie przetrwała. W międzyczasie aktorka zaczęła coraz śmielej pojawiać się u boku Bartłomieja Kotschedoffa, co tylko podgrzało atmosferę wokół jej życia prywatnego.

Według doniesień branżowych portali to Katarzyna Wajda zdecydowała o tym, że pora zakończyć wieloletnie małżeństwo. Wniosek rozwodowy trafił do sądu już kilka miesięcy temu. Choć oficjalnie nie komentowała sprawy, media szybko wychwyciły, że aktorka coraz częściej spędza czas z Bartłomiejem Kotschedoffem, znanym z roli w "Odwilży".

Wszystko zaczęło się od premiery trzeciego sezonu serialu. Fotoreporterzy uchwycili wówczas moment, który nie pozostawił zbyt wielu wątpliwości. Na zdjęciach widać, jak Wajda patrzy na Kotschedoffa zalotnie, a między nimi unosi się lekka, niemal intymna atmosfera. Para zbliżyła się do siebie, a w pewnej chwili złapali się za ręce.

Od tamtego czasu aktorka i jej nowy partner coraz mniej kryją się ze swoim uczuciem. Podczas kolejnych wydarzeń branżowych nie unikali bliskości: spacerowali obok siebie, wymieniali czułe gesty i uśmiechy. Dla wielu fanów było to jasne potwierdzenie, że Katarzyna rozpoczęła nowy etap życia, zanim jeszcze formalnie zakończyła poprzedni.

