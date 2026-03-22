Katarzyna Zillmann przerywa milczenie. Ujawnia prawdę o relacjach z byłą dziewczyną

Znana z bezkompromisowego podejścia do życia Katarzyna Zillmann otwarcie mówi o swojej orientacji i aktywnie wspiera środowisko LGBT+. Medalistka olimpijska z Tokio przez dłuższy czas tworzyła udaną parę z utalentowaną kajakarką Julią Walczak. Ten wieloletni związek dwóch polskich sportsmenek zakończył się nieoczekiwanie w trakcie telewizyjnych zmagań wioślarki w popularnym show.

Katarzyna Zillmann zachwyciła w "Tańcu z Gwiazdami"

Udział wioślarki w duecie z profesjonalną tancerką Janją Lesar przeszedł do historii polskiej edycji programu jako pierwszy występ pary dwóch kobiet. Panie zachwyciły surowe jury oraz zgromadziły ogromną rzeszę fanów przed telewizorami, a z rywalizacją w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" pożegnały się zaledwie krok od wielkiego finału. Równolegle do tanecznych sukcesów toczyły się zawirowania w życiu prywatnym uczestniczki. Z biegiem czasu wyszło na jaw zakończenie wieloletniej relacji sportsmenki z dotychczasową partnerką. Jednocześnie zaiskrzyło między nią a taneczną trenerką, która również zamknęła wieloletni rozdział w swoim życiu miłosnym. Dziś Katarzyna Zillmann i Janja Lesar są razem nie tylko na parkiecie, a krążące doniesienia sugerują ich wspólny udział w nadchodzącej edycji formatu "Azja Express".

Rozstanie Katarzyny Zillmann i Julii Walczak budziło ogromne emocje

Koniec relacji dwóch popularnych zawodniczek wywołał prawdziwą burzę w prasie i internecie. Julia Walczak wydała wówczas specjalny komunikat dotyczący rozpadu związku z utytułowaną wioślarką. Obie panie zgodnie zapewniały opinię publiczną o zachowaniu przyjacielskich stosunków po zakończeniu romantycznej relacji. Niedawno Katarzyna Zillmann zdecydowała się poruszyć ten trudny temat podczas wywiadu udzielonego portalowi Kozaczek.pl. Sportsmenka stanowczo zaznaczyła w nim powielanie nieprawdziwych informacji, odcinając się też od chęci prowadzenia jakichkolwiek publicznych debat na temat swoich spraw osobistych.

"Większość, jak nie wszystko, co było przekazywane przez media, różni informatorzy, było po prostu wyssane z palca. Ja też nie chciałam się wypowiadać wtedy na ten temat i nie chcę dalej ciągnąć tej dyskusji o naszym życiu prywatnym z Julią" - powiedziała.

35

Wioślarka wyznaje prawdę o relacji z byłą dziewczyną. "Zrobię wszystko, żeby..."

W trakcie wspomnianej rozmowy medalistka olimpijska zaznaczyła ogromny, wzajemny szacunek łączący ją z byłą partnerką. Katarzyna Zillmann z pełnym przekonaniem stwierdziła, że mimo życiowych zmian tak wieloletnie i głębokie doświadczenie zawsze pozostanie fundamentalnym elementem jej historii.

"Bardzo mocno się szanujemy, chcemy dla siebie jak najlepiej i wiesz, ja zrobię wszystko, żeby było jej dobrze. Byłyśmy ze sobą bardzo długo i to są takie więzi, których się po prostu tak nie odpuszcza i poza tym nie chcę tego jakoś marginalizować. Nie w moim życiu, ponieważ moim zdaniem Julia zawsze będzie bardzo ważną częścią mojego życia" - podsumowała.