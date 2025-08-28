Kayah nie kryje rozczarowania karierą Viki Gabor. Poprowadziłaby ją inaczej?

Historia Viki Gabor przypomina bajkę o błyskawicznym sukcesie. Choć w "The Voice Kids" nie sięgnęła po zwycięstwo, szybko udowodniła, że drzemie w niej nieprzeciętny talent. Prawdziwy przełom nastąpił w 2019 roku, gdy z utworem "Superhero" podbiła Eurowizję Junior, zdobywając dla Polski drugie z rzędu zwycięstwo. Od tamtego czasu Viki wydała kilka albumów, nagrała kilkadziesiąt singli i pojawiła się na największych scenach w kraju. Współpracowała także z legendami polskiej muzyki, w tym z Kayah, z którą stworzyła hit "Ramię w ramię". I choć przez pewien czas wydawało się, że jej kariera rozwija się w idealnym kierunku, dziś sytuacja nie jest już tak oczywista.

Kayah szczerze o Viki Gabor. Mocne słowa!

Podczas tegorocznego festiwalu Top of the Top Sopot Festival 2025, dziennikarz ESKI zapytał Kayah o to, jak ocenia dalszą drogę młodszej koleżanki. Jej odpowiedź była szczera i pełna emocji.

Ja jej zawsze gratulowałam wielkiego talentu, tam jest ogromny potencjał. Ciągle z bólem twierdzę, że niewykorzystany - powiedziała Kayah.

Zdaniem artystki, kariera Viki Gabor mogłaby zostać poprowadzona w zupełnie innym kierunku. Nie oznacza to jednak, że Kayah przekreśla młodą wokalistkę. Wręcz przeciwnie, z jej słów bije nadzieja na przyszłą współpracę i chęć wspierania Viki w dalszym rozwoju.

Ja bym trochę jej karierę poprowadziła inaczej, natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to ewenement na naszym rynku. Bardzo ją kocham, mam cudowne wspomnienia. Być może kiedyś otworzy się nam furtka do kolejnej współpracy, tak żebym mogła pomóc jej rozwijać się w takim kierunku, w którym naprawdę da się poczuć jej całkowity potencjał - mówiła Kayah portalowi eska.pl.

Wokalistka, która od lat z sukcesem utrzymuje się na scenie, nie ukrywa, że patrzy na karierę Gabor z perspektywy doświadczenia. Z jednej strony docenia jej wyjątkowy talent i niepowtarzalny głos, z drugiej – wskazuje na konieczność ciągłej pracy nad sobą.

No ale wiecie każdy artysta ma swoją ścieżkę, ma swój pomysł na siebie, musi popełniać też swoje błędy, odrabiać swoje lekcje. Na pewno namawiałabym ją do pracy nad sobą - przyznała Kayah na koniec.

