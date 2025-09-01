Kayah pogrążona w żałobie. Nocą artystka poinformowała o śmierci mamy. Z Polski popłynęły wyrazy wsparcia

2025-09-01 10:38

To bardzo trudny rok dla Kayah. W nocy z soboty na niedzielę artystka poinformowała fanów o śmierci swojej mamy, Krysi. To już druga ogromna strata w jej życiu w ciągu ostatnich miesięcy – w lutym piosenkarka pożegnała także swojego tatę.

Nie żyje mama Kayah, Krystyna

W niedzielę, 31 sierpnia, na oficjalnym profilu Kayah na Facebooku pojawił się krótki wpis, który poruszył jej fanów.

Zastanawiałam się, czy powinnam, ale potem myślałam, że jednak tylu ludzi Ją znało i należy im się ta informacja. Moja Mama Krysia zmarła wczoraj o 23.20. Nic więcej nie napiszę

– napisała wokalistka. Choć Kayah od lat stara się chronić swoją prywatność, tym razem uznała, że nie może zatrzymać tej informacji tylko dla siebie. Jej mama była bowiem osobą, którą znało i ceniło wiele osób z otoczenia artystki.

Druga rodzinna tragedia w tym roku

Śmierć mamy to dla Kayah kolejny bolesny cios. Zaledwie pół roku temu, w lutym, wokalistka przekazała smutną wiadomość o odejściu swojego taty. Wówczas opublikowała w sieci symboliczne nagranie – zapaloną świecę i zegar z godziną jego śmierci, a w tle wybrzmiała „Pieśń Przejścia”. Podpisała je krótko: „Żegnaj Tato… zaśpiewam Ci zaraz”.

W rozmowach Kayah wielokrotnie przyznawała, że relacje z ojcem były trudne. Przed jego odejściem usłyszała jednak od niego ważne słowa – że jest z niej dumny. Te emocje towarzyszyły jej jeszcze, gdy przyszło jej zmierzyć się ze śmiercią mamy.

Do Kasi popłynęły słowa wsparcia

Pod nocnym wpisem artystki pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami. Niektóre z nich pokazują, że pani Krystyna miała w sobie wyjątkowe ciepło, które zapamiętali ci, którzy ją poznali.

„Miałem przyjemność poznać Mamę jeszcze jak mieszkałyście na Ochocie i zapamiętałem Panią Krysię jako bardzo miłą osobę. Współczuję Kasiu, trzymaj się” – napisał jeden z internautów.

„Serce mi pękło! Kasiu. Bardzo mi przykro 😞 Numer telefonu do Twojej mamy od lat mam zapisany jako ‘Mama Krystyna’. Nigdy jej nie zapomnę” – dodał inny.

„Kasiu, poznałem Twoją Mamę. Cudny człowiek. Bardzo współczuję. Jestem z Tobą” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Te słowa pokazują, że mama Kayah była kimś więcej niż tylko rodzicem znanej piosenkarki – miała swoje własne, ważne miejsce w sercach wielu ludzi.

Kayah nie zdradziła więcej informacji o okolicznościach śmierci mamy ani o dalszych planach związanych z pożegnaniem. Jej krótki wpis pokazuje, że w tym trudnym czasie potrzebuje przede wszystkim spokoju i wsparcia bliskich. Trudno się dziwić, w ciągu zaledwie kilku miesięcy artystka straciła oboje rodziców. To doświadczenie, które trudno udźwignąć, nawet osobie od lat stojącej w blasku reflektorów.

