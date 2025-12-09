Kazik Staszewski nadaje ze szpitala. Jego wpis rozdziera serce

Informacja o hospitalizacji Kazika Staszewskiego zelektryzowała fanów w całej Polsce. Wcześniej media szeroko komentowały jego występ w Zielonej Górze, po którym część publiczności domagała się zwrotów pieniędzy za bilety. Muzyk niedługo później zgłosił się na SOR, gdzie pod opieką specjalistów rozpoczął leczenie komplikacji dotyczących układu pokarmowego.

Kazik Staszewski szczerze o swoim zdrowiu

Na swoim oficjalnym profilu Kazik zamieścił zdjęcie ze szpitala, dodając do niego komentarz pełen refleksji nad minionymi dniami. Jak podkreślił, to, co przeżył w ostatnim czasie, jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się niewyobrażalne.

To co się wydarzyło w moim życiu w ciągu ostatnich 10 dni było jeszcze wtedy kompletnie nie do wyobrażenia - napisał w sieci muzyk.

Wokalista Kultu zaznaczył, że zabieg usunięcia wyrostka został wykonany prawidłowo, a obecne problemy zdrowotne nie mają z nim bezpośredniego związku. Jak wyjaśnia, w szpitalu doszło do nieporozumienia wynikającego z bariery językowej, które później zostało błędnie zinterpretowane.

Jeśli o zdrowie moje chodzi. Chciałbym sprostować, że moje obecne dolegliwości wyniknęły z zaniedbania, jakie poczyniłem, a nie z powodu nieprawidłowo wykonanego zabiegu usunięcia wyrostka. Parę dni temu moje flaki były tak nieczytelne i dalekie od przejrzystości, że na skutek słabości hiszpańskiego doszło do nieporozumienia. Zabieg-powtarzam- został wykonany prawidłowo co dotarło do mnie jak zacząłem to i owo kojarzyć, o co na oiomie niełatwo - napisał jakiś czas temu w sieci.

