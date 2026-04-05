Kiedyś śpiewała w Ich Troje, a jej małżeństwo z Wiśniewskim było wielką tajemnicą. Magda Femme przeszła gigantyczną metamorfozę

Justyna Klorek
Aga Kwiatkowska
2026-04-05 5:27

Magda Femme to nazwisko nierozerwalnie związane z początkami grupy Ich Troje. To ona jako pierwsza wokalistka formacji nadawała jej unikalny ton na przełomie wieków. U szczytu popularności nikt z fanów nie zdawał sobie sprawy, że piosenkarka jest żoną Michała Wiśniewskiego. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się od tamtego czasu.

Początki kariery Magdy Femme i ukrywane małżeństwo z Michałem Wiśniewskim

Michał Wiśniewski od dekad pozostaje jedną z najbarwniejszych postaci na polskiej scenie. Lider grupy Ich Troje wielokrotnie trafiał na czołówki gazet, co często miało związek z jego burzliwym życiem osobistym. Chociaż powszechnie uważano, że to Marta "Mandaryna" Mandrykiewicz była jego pierwszą wybranką, prawda okazała się zupełnie inna. Zanim doszło do ślubu z tancerką, Wiśniewski był mężem Magdy Femme - pierwotnej wokalistki zespołu.

Urodzona jako Magdalena Pokora artystka dołączyła do Ich Troje w 1995 roku, kiedy to Michał i Jacek Łągwa zauważyli ją na imprezie karaoke. Rok później ukazał się debiutancki album "Intro" z takimi utworami jak "Prawo" i "Ci wielcy", a w tym samym czasie Magda i Michał wzięli ślub. Jej spokojny, niemal melancholijny styl stanowił doskonałą przeciwwagę dla krzykliwego wizerunku lidera zespołu.

Pierwsza żona Wiśniewskiego ma 54 lata

W tamtych latach fakt, że Michał Wiśniewski i Magda Femme są małżeństwem, był ściśle chronionym sekretem. Związek ukrywano w obawie przed utratą popularności wśród nastoletnich fanek zespołu. W 2021 roku ich ścieżki ostatecznie się rozeszły. Piosenkarka zrezygnowała z występów w Ich Troje, a małżeństwo zakończyło się rozwodem.

Magda przyznała później, że ciągłe ukrywanie prawdy było dla niej wyczerpujące, a dodatkowo wyszło na jaw, że Wiśniewski spotykał się już z Mandaryną. Po rozstaniu z zespołem artystka skupiła się na solowej twórczości, wydając płyty, które docenili zarówno słuchacze, jak i recenzenci. 54-letnia wokalistka od dwunastu lat tworzy szczęśliwy związek z raperem Michałem Zawidzkim.

Szybkie pytania - Magda Femme
