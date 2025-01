Kiedyś występował u boku Beaty Kozidrak, teraz walczy w "The Voice Senior". Andrzej Grądkiewicz ujawnił kulisy współpracy z zespołem Bajm

Agnieszka Kaczorowska płacze przed kamerami. Tak podsumowała małżeństwo z Pelą. "To jest bardzo trudne"

Co za sensacja!

Kiedyś występował u boku Beaty Kozidrak, teraz walczy w "The Voice Senior"

Na widzów programu "The Voice Senior" w sobotę, 18 stycznia czekała spora niespodzianka. Kolejny odcinek już szóstej edycji show był wyczekiwany przez fanów i słusznie. W pewnym momencie na scenie pojawił się były członek zespołu Bajm, Andrzej Grądkiewicz. Artysta w latach 70. występował u boku Beaty Kozidrak. I choć początkujący zespół w tamtym okresie osiągnął spory sukces - w 1978 roku zadebiutował na scenie Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z piosenką „Piechotą do lata”, to Grądkiewicz po półtora roku odszedł z grupy.

Bajm nie zarabiał pieniędzy takich, że można było się utrzymać. Musiałem pracować, miałem rodzinę i rozstaliśmy się po półtora roku pracy

- wspomina swoją decyzję. Jednak muzyk z sentymentem wraca do czasów grania z zespołem Bajm.

Pojechaliśmy do Opola, także coś pięknego. Nie da się tego opisać – po prostu człowiek nie wiedział, gdzie się w ogóle znalazł, no i jakim sposobem – występy przed ludźmi w amfiteatrze i telewizji

– mówi Andrzej Grądkiewicz w wideo promującym dzisiejszy odcinek programu.

Andrzej Grądkiewicz w "The Voice Senior" walczy o swoje muzyczne marzenia

Były muzyk zespołu Bajm postanowił po latach zawalczyć o swoje marzenia i dlatego pojawił się na scenie programu "The Voice Senior". Wykonał utwór "Kiedy byłem małym chłopcem" zespołu Breakout. Wystarczyło, że zaśpiewał jeden wers piosenki, aby skraść serce Tatiany Okupnik. Wokalistka nie kryła zachwytu nad talentem uczestnika.

Mój ci on! (...) Wiesz ty masz taką radość i ja od razu poczułam tym uchem i tym uchem zabawę. A jak cię zobaczyłam, cały czas się uśmiechałam

- powiedziała po występie Andrzeja Grądkiewicza. Uczestnik trafił do drużyny Tatiany Okupnik.

Autor:

QUIZ. Tylko prawdziwi fani zespołu BAJM, będą w stanie odpowiedzieć na te pytania Pytanie 1 z 10 To był protest song, w którym "Józek" w rzeczywistości był Wojciechem Jaruzelskim. Które słowa tej piosenki są prawdziwe Szukaj więc w pamięci słodkich wierszy Szukaj więc w pamięci słodkich słów Szukaj więc w pamięci słodkich ust Następne pytanie