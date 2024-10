Kamil L. podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w przebraniu starszego mężczyzny przekazał wolontariuszom w Krakowie 100 tysięcy złotych. Nagranie tego wyczynu stało się viralem w sieci. Mężczyzna odpowiadał również za kilka loterii, w których do wygrania było sporo cennych nagród. Jak się okazuje, młody altruista w przeszłości nie miał łatwo. Poznajcie jego historię.

Tak wyglądało dzieciństwo Buddy

Budda jako małe dziecko był uczestnikiem wypadku samochodowego. W 2003 roku auto, które prowadziła jego mama, uderzyło w drzewo. Babcia Kamila L. zmarła na zawał serca. Z kolei matka złamała czaszkę - kilka miesięcy była w śpiączce.

W 2003 roku miałem poważny wypadek. Zginęła w nim moja babcia. Miała zawał. Przy 120 kilometrach na godzinę uderzyliśmy w drzewo. Moja mama była parę miesięcy w śpiączce. Złamała czaszkę. [...] Natomiast ja byłem wtedy w foteliku zapięty i nawet nie straciłem przytomności - wyznał Budda w rozmowie z Wersow.

Okazuje się, że to niejedyna tragedia w rodzinie Kamila L.. W wywiadzie dla WIP Bros youtuber wyjawił, że jego ojciec był alkoholikiem. Przez wiele lat był bezdomny. Budda w wieku 16 lat poleciał do Anglii, gdzie pracował na zmywaku. Dwa lata później, po powrocie do domu, matka wyrzuciła go z mieszkania.

W dniu 18. urodzin eksmisja. Eksmisja do kolegi na dwa tygodnie. Mama uznała, że tak mi będzie lepiej, tak będzie łatwiej. [...] Wyrzuciła mnie w dniu 18. urodzin od razu po tym, jak wróciłem ze szkoły w osiemnastkę i uważała, że to jest dobra decyzja - powiedział w wywiadzie dla kanału Duży w Maluchu.

Budda zaczął prowadzić kanał na YouTubie, który do tej pory zebrał niemal 2,5 mln subskrypcji. W niedzielę 13 października 2024 roku zamieścił film, w którym ogłosił, że kończy działalność na YouTube.

Kamil L. chwalił się, że tylko w 2022 roku miał zarobić około 661 tysięcy złotych z samych reklam na YouTube. Money.pl przypomina z kolei, że do tej kwoty nie zostały wliczone kontrakty reklamowe spoza platformy. Budda zajmuje się także fotowoltaiką, ma markę odzieżową, restaurację w Warszawie i jest właścicielem toru kartingowego pod Krakowem.

Zatrzymanie Buddy przez Centralne Biuro Śledcze Policji

Prokuratura Krajowa przekazała, że Budda wraz z dziewięcioma innymi osobami został zatrzymany w wyniku śledztwa prowadzonego przez wydział do spraw Przestępczości Zorganizowanej w Szczecinie.

Prokurator przedstawi im zarzuty i przesłucha ich w charakterze podejrzanych. Szczegóły po zakończeniu czynności - czytamy na Twitterze rzecznika prasowego prokuratury.

