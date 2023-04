Kim Kardashian nie jest już miliarderką! Wielki dramat właścicielki wielkiej pupy

Duda naruszył protokół dyplomatyczny przy Zełenskim?! Zauważyła to gwiazda TVN. "To nie powinno się wydarzyć"

Kim Kardashian straciła swoje miliony! Celebrytka nie jest już miliarderką, ale ratują ją rajtuzy

Kim Kardashian wspięła się na szczyty sławy kilkanaście lat temu. Zaczynała jako bohaterska sekstaśmy i przyjaciółka Paris Hilton, dziś jest właścicielką imperium biznesowego i jedną z najsławniejszych celebrytek, ale jej blask zaczyna przygasać... Zaledwie dwa lata temu informowano, że Kim Kardashian została miliarderką. Majątek celebrytki wynosił wówczas dokładnie miliard dolarów. Na czym dorobiła się amerykańska gwiazdka reality show, które przedsięwzięcia przyniosły jej największy zysk? Nie był to wcale reality show "Keeping up with the Kardashians", lecz firmy odzieżowe i kosmetyczne: Skims, KKW Beauty i KKW Fragrance. Wielkie znaczenie miała przeprowadzona w 2020 transakcja, podczas której Kim sprzedała Coty udziały w KKW Beauty za 200 milionów dolarów. Ale dobra passa zaczęła mijać!

Kim Kardashian ma 960 milionów dolarów. Największe zyski przyniosła jej marka SKIMS

Jak widzimy w najnowszym rankingu najbogatszych ludzi świata sporządzonym przez Forbesa, Kim Kardashian nie jest już miliarderką! Ma teraz marne 960 milionów dolarów i zajmuje dopiero 2259 miejsce na liście światowych bogaczy. W dodatku gdyby nie jej luksusowe rajtuzy SKIMS, byłoby jeszcze gorzej... To właśnie na nich zarobiła 480 milionów, natomiast firmy kosmetyczne Kim znacznie straciły na popularności.

🚨 OFICIAL: A revista Forbes revelou sua lista anual de bilionários. Rihanna e Kim Kardashian perderam dinheiro, já Jay Z aumentou sua fortuna.Rihanna - US$ 1,4 bilhão ( -US$ 300 M)Kim - US$ 1,2 bilhão ( -US$ 700 M)Jay Z - US$ 2,5 bilhão ( +US$ 1,1 Bi) pic.twitter.com/lsDMAAtsJp— ACERVO (@AcervoCharts) April 5, 2023

