Kinga Zawodnik chuda jak przecinek. Zrzuciła już sporo kilogramów. Na nowych zdjęciach wygląda zjawiskowo

Kinga Zawodnik znana jest doskonale widzom TVN. Przed laty można ją było oglądać w programie "Dieta czy cud", gdzie prezentowała różne metody na zrzucenie wagi. Obecnie prężnie działa w mediach społecznościowych, ale także występuje okazjonalnie w serialu "Lombard. Życie pod zastaw". 27 lipca 2023 roku przeszła ona operację zmniejszenia żołądka i od tego momentu jej wygląd bardzo się zmienił. Kinga Zawodnik zrzuciła już ponad 57 kilogramów i stała się inspiracją dla wielu osób zmagających się z nadwagą i problemami zdrowotnymi.

Przed operacją Kinga Zawodnik ważyła prawie 150 kg, ale zmiana, którą przeszła, to coś więcej niż tylko utrata kilogramów. Operacja zmniejszenia żołądka była dla niej początkiem nowej drogi. Prawdziwy sukces zawdzięcza jednak przede wszystkim swojej determinacji, nowemu podejściu do diety i regularnym ćwiczeniom. Kinga otwarcie dzieli się swoją historią w mediach społecznościowych, pokazując zarówno chwile triumfu, jak i emocjonalne momenty, które towarzyszyły tej podróży.

Kinga Zawodnik otwarcie mówi o trudnościach, z jakimi zmagała się w przeszłości. Przyznała, że przez lata ignorowała sygnały swojego ciała, a próby zmiany stylu życia często były krótkotrwałe.

Dbajcie o siebie. Ja przez tyle lat się zapuszczałam, no tak, taka prawda. Nie zwracałam uwagi na to, co jem, a jak zaczęłam zwracać, albo jak zaczęłam ćwiczyć, to było to takie, wiecie, na chwilę - przyznała Kinga Zawodnik.