Klaudia El Dursi przerażona. Jej maleńka córeczka się rozchorowała. "40 stopni temperatury". A to nie koniec!

Klaudia El Dursi jest zachwycona rolą mamy, zresztą nigdy tego nie ukrywała. Najstarszego syna urodziła wcześnie - miała zaledwie 19 lat, kiedy po raz pierwszy zaczęła mierzyć się z trudami, ale i urokami macierzyństwa. Gdy Dawid był 6-latkiem, dołączył do niego Jan - obecnie 10-latek. Aby rodzina powiększyła się o maleńką dziewczynkę, musiała minąć dekada. W lipcu 2025 r. na świat przyszła Carmen.

Od tamtej pory przeszczęśliwa Klaudia opowiada o córce i dzieli się z fanami radościami oraz troskami. Niestety, rodzicielstwo bywa zaskakujące i to nie zawsze zaskakuje pozytywnie.

Wszystko było w porządku. Do czasu! Mała Carmen zachorowała

Lubię śnieg. Ma w sobie coś magicznego. Jest taki niedostępny, wyczekany i ulotny. Zmienia wszystko w bajkową krainę i uwielbiam, jak chrupie pod stopami. Trochę wstyd przyznać, ale dziś był nasz pierwszy spacer w nowym roku i choć nie miałam tego na liście postanowień, to takich chwil na świeżym powietrzu chciałabym więcej - pisała El Dursi na początku stycznia, dodając urocze fotki z zimowego spaceru.

Kolejnego dnia jej wyznania były zgoła inne. Klaudia opublikowała zdjęcie z córeczką.

Choroba jakoś sama przyszła do nas. Choruję średnio raz na kilka lat i właśnie przyszedł ten moment. Choć ja udawałam, że się świetnie czuję, to nie uchroniło Carmen od zarażenia. Dziś w nocy 40 stopni temperatury i totalne przerażenie. Mała patrzyła na mnie swoimi malutkimi oczami, które mówiły: "mamo, pomóż". Serce mi pękło na milion kawałków - napisała w sieci.

Modelka zdradziła, że aby uniknąć chorób, zrezygnowała z życia towarzyskiego, a nawet zakupów "w obawie przed kichająco-smarkającymi osobami", ale nie udało jej się uchronić przed zarażeniem. Teraz gwiazda ma nadzieję, że przed jej dzieckiem tylko lepsze chwile.

Jak nie córka chora, to syn w szpitalu

El Dursi szybko przekonała się, że nieszczęścia chodzą parami! 8 stycznia na jej InstaStory pojawiło się zdjęcie młodszego syna... w szpitalu. Modelka nie napisała, co się stało, ale pokazała ujęcie szpitalnego łóżka.

U Jasia też świetnie jak coś - podsumowała.

Pozostaje całej rodzinie życzyć dużo zdrowia.

