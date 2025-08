Klaudia El Durski pokazała brzuch 10 dni po porodzie. Tak zmieniło się jej ciało

Klaudia El Dursi powitała na świecie wymarzona córeczkę

Po pamiętnym występie w "Top Model", Klaudia El Dursi (36 l.) stała się jedną z największych gwiazd stacji TVN. Piękna modelka prowadzi cieszący się dużą popularnością program "Hotel Paradise". Jest również bardzo aktywna w sieci. Na Instagramie obserwuje ją ponad milion osób. 36-latka chętnie dzieli się kadrami z pracy oraz życia rodzinnego. Obecnie fani wyczekują nowych wiadomości dotyczących najmłodszej pociechy gwiazdy TVN.

Klaudia El Dursi jest matką 16-letniego Dawida i 11-letniego Jana. Od dawna marzyła o powiększeniu rodziny oraz córeczce. Jednak przez zawodowe zobowiązania oraz problemy ze zdrowiem odkładała plany na później. Pod koniec ubiegłego roku szczęśliwa gwiazda poinformowała, że spodziewa się trzeciego dziecka.

Najmłodsza pociecha El Dursi przyszła na świat 26 lipca. Dwa dni później przekazała radosną nowinę swoim obserwującym. Z kolei 31 lipca wyznała, że została mamą córeczki.

Moja kochana Kruszynko, tak bardzo Cię pragnęłam, tak długo na Ciebie czekałam. Dziękuję, że uczyniłaś mnie najszczęśliwszą - napisała na Instagramie.

Zobacz również: Córka Klaudii El Dursi wciąż nie ma imienia! Jak się do niej zwracają?

Klaudia El Dursi pokazała brzuch 10 dni po porodzie

Gwiazda "Top Model" w czasie ciąży bez filtrów pokazywała, jak zmienia się jej życie. Zmieniał się również wygląd El Dursi, która zaistniała w show-biznesie jako modelka o idealnych kształtach. W najnowszej relacji Klaudia pokazała, jak wygląda jej ciało niecałe dwa tygodnie po porodzie. W przeciwieństwie do części koleżanek z branży, nie dodała nagrania z idealnym płaskim brzuchem.

Klaudia jak mało kto zdaje sobie sprawę z presji, jaka ciąży na kobietach. Często oczekuje się, że szybko wrócą do formy, a nawet będą wyglądać lepiej niż przed urodzeniem dziecka. 36-latka nie ma zamiaru dać się wciągnąć w wyścig o to, kto szybciej wróci do poprzedniego rozmiaru. Nie ukrywa jednak, że trochę obawiała się tego, co stanie się z jej ciałem.

Muszę przyznać, że obawiałam się, jak będzie wyglądało moje ciało po porodzie. Wiedziałam, że ten brzuszek przez dziewięć miesięcy stał się domkiem dla mojego dziecka, więc byłam gotowa zaakceptować wszelkie zmiany i dźwignąć trudy w powrocie do jakiejś tam formy. Nie ma co ukrywać, że 36 lat i trzecia ciąża też nie sprzyjają - przyznała.

W dalszej części wpisu dodała, że z podziwem patrzy na to, co zniosło jej ciało w trakcie ciąży. Dziś kocha swoje ciało, jak nigdy dotąd. Z jej słowami zgodzi się pewnie wiele innych mam.

Ku mojemu zaskoczeniu po dziesięciu dniach obwód znacząco się zmniejszył, a skóra wcale nie wisi do kolan. Z podziwem obserwuję to, co moje ciało zniosło przez ostatni czas i kocham je za to jeszcze bardziej. My, kobiety, jesteśmy wielkie - napisała El Dursi.

Zobacz również: Marcelina Zawadzka przytyła w ciąży sporo kilogramów. Tak zmieniło się jej ciało!

Sonda Lubisz Klaudię El Dursi? tak nie jest mi obojętna