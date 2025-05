Kolejna Polka na Eurowizji! Nie tylko Justyna Steczkowska da show podczas finału. O kim mowa?

Plagiat na Eurowizji!? Azerbejdżan brzmi ŁUDZĄCO podobnie do tego hitu Daft Punk!

Już po pogrzebie Tomasza Jakubiaka. Te rzeczy znalazły się w jego grobie. Laurka i czapka kucharska to nie wszystko

To nagranie mówi więcej niż tysiące słów. Ania Starmach pokazała, jaki naprawdę był Tomek Jakubiak

Eurowizja 2025. Co z kolejnością występów w finale? Co z Justyną Steczkowską? Los zdecydował!

Co wiadomo?

Reprezentacja Islandii rozpoczęła pierwszy półfinał Eurowizji 2025. 19-letni wykonawcy na pewno przypadli do gustu młodszej widowni i od pierwszej minuty rozgrzali publiczność. Grupa VÆB (Hálfdán Helgi Matthíasson i Matthías Davíð Matthíasson) zrobiła show w imprezowym stylu. Nie wszyscy Polacy, którzy oglądali ich występ, zdawali sobie sprawę z tego, że na scenie widzą też... Polkę!

POLSKA JEST SUPER I GŁOSUJE NA VÆB, który otwiera Eurowizję w srebrnym stylu islandzkiego Minecrafta!!! - można było przeczytać kilka dni temu na instagramowym profilu Ola Getki-Zimoch i zespołu, z którym pokazała się podczas wydarzenia w Bazylei.

Zobacz także: Justyna Steczkowska komentuje występ na Eurowizji. Mówi o pechu! "Cudem dośpiewałam do końca"

Na nagraniu udostępnionym w sieci Ola i jej koledzy mówili po polsku i zachęcali do głosowania właśnie na nich. Być może prośba trafiła do odbiorców, bo zespół przeszedł dalej i zobaczymy go w finale. Kim jest Aleksandra, która tańczy z VÆB?

Zobacz także: Plagiat na Eurowizji!? Azerbejdżan brzmi ŁUDZĄCO podobnie do tego hitu Daft Punk!

Polka na Eurowizji 2025. Nie tylko Justyna Steczkowska, nie tylko Milena Zdzuj

Justyny nikomu przedstawiać nie trzeba, wiele osób zna też Milenę - tancerka brała udział w programie "You Can Dance - Nowa Generacja". Ale te dwie utalentowane profesjonalistki nie są jedynymi Polkami, które pojawią się na scenie w czasie finału konkursu 17 maja.

Kolejna to oczywiście Ola Getki-Zimoch. Gdy tancerka dowiedziała się, że wystąpi na Eurowizji, była w szoku.

Zobacz także: Na zapleczu przerobiły "Gaję" Justyny Steczkowskiej. Tak brzmi eurowizyjny hit po śląsku!

Na Islandii Eurowizja jest bardzo popularna, więc jeżeli ktoś jedzie na Eurowizję, to już jest wielki sukces - mówiła Ola w rozmowie z Radiem Zet.

Dodała, że pozycja nr 1 i otwarcie półfinału Eurowizji to był szczyt marzeń: - Jesteśmy zachwyceni!.

Kiedy tancerka dowiedziała się, że Islandia przeszła dalej, natychmiast nagrała filmik z gorącymi podziękowaniami dla Polaków, którzy przyczynili się do awansu zespołu.

Nazywam się Ola Getka, tańczę z Islandią i dziękuję wam wszystkim za wsparcie. Jeżeli wam się podoba, prosimy o więcej wsparcia, bo na pewno nam się przyda w finale - mówiła na Instagramie.

Ola Getka ma 29 lat, pochodzi ze Szczecinka. Jest instruktorką w szkole w Reykjaviku.

Zobacz także: Ciężko chora Celine Dion wystąpiła na Eurowizji! Słowa gwiazdy poruszają do łez

W finale pojawi się jeszcze jeden Polak. Kajtek Januszkiewicz tańczy w ekipie Estonii, która zakwalifikowała się do kolejnego etapu. W Polsce nie możemy głosować na naszą reprezentację, ale, jak widać, swój głos można oddać na Polaków, przynajmniej pośrednio.

Zobacz także: Duch "Solo" nie opuszcza Eurowizji. Skopiowali utwór Blanki i przeszli do finału?!

Zobacz więcej zdjęć. Eurowizja 2025. Pierwszy półfinał i Polska. Tak wystąpiła Justyna Steczkowska

Eurowizja 2025. Justyna Steczkowska chwilę po awansie do wielkiego finału Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.