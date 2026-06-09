Kolejne rozstanie gwiazd?! W sieci aż huczy!

Przez lata udowadniali, że miłość nie potrzebuje publicznych deklaracji ani codziennych wyznań na Instagramie. Dlatego wiadomość o ich rozstaniu spadła na fanów jak grom z jasnego nieba. Po niemal ośmiu latach związku i wspólnym wychowywaniu dwójki dzieci Jakob Kosel i Agnieszka Wolszczyk, znana jako Ciocia Liestyle, mieli podjąć decyzję o rozstaniu.

"Współlokatorzy" się rozstają?

Jakob Kosel i Agnieszka Wolszczyk od początku podkreślali, że funkcjonują na własnych zasadach. Zamiast budować internetowy obraz idealnej rodziny, stawiali na dystans i poczucie humoru. Niejednokrotnie żartowali nawet, że są jedynie "współlokatorami", choć dla nikogo nie było tajemnicą, że łączy ich znacznie więcej.

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W 2020 roku zakochani zaręczyli się podczas pobytu na Mazurach. W kolejnych latach ich rodzina powiększyła się o dwójkę dzieci - córkę Michalinę oraz syna Józefa. Mimo rosnącej popularności oboje starali się oddzielać życie zawodowe od prywatnego.

Jakob Kosel chadza sam na imprezy

Od pewnego czasu internauci zauważali jednak sygnały mogące świadczyć o kryzysie. Wspólne zdjęcia praktycznie zniknęły z ich profili, a każde z nich coraz częściej pojawiało się na wydarzeniach i wyjazdach osobno. Ostatni raz publicznie pokazali się razem w połowie maja podczas pokazu marki MMC.

Dodatkowe spekulacje wywołała aktywność Agnieszki Wolszczyk w mediach społecznościowych. Influencerka przestała obserwować Jakoba Kosela na Instagramie, co wielu fanów odebrało jako jasny sygnał, że w ich relacji zaszły poważne zmiany.

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Wrócą do siebie dla dzieci?

Jak podają media powołujące się na osoby z otoczenia pary, rozstanie miało być poprzedzone dłuższym kryzysem. Według tych doniesień były partnerzy utrzymują obecnie kontakt przede wszystkim w sprawach dotyczących dzieci, które pozostają dla nich najważniejsze. Znajomi pary mają jednak nie wykluczać, że w przyszłości uda im się jeszcze odbudować relację.

Ani Jakob Kosel, ani Agnieszka Wolszczyk nie odnieśli się dotąd publicznie do informacji o rozstaniu. Pudelek dotarł do informatora z otoczenia pary, który potwierdził niepokojące informacje.

Agnieszka i Jakob nie są już razem, a ich kontakt obecnie sprowadza się tylko do kwestii związanych z dziećmi, które są oczywiście priorytetem. Ich znajomi mają nadzieję, że właśnie ze względu na dzieci jest jeszcze szansa, że do siebie wrócą, ale na ten moment niewiele na to wskazuje.

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Kiedyś wzdychała do niego cała Polska! Jakob Kosel do tej pory wie, jak wykorzystać zdobytą popularność