Obrzydliwe oskarżenia pod adresem męża Barańskiej! Jerzy Antczak musi wyjaśniać

Jadwiga Barańska i Jerzy Antczak tworzyli niepowtarzalne małżeństwo od 1956 roku aż do śmierci aktorki. Razem stworzyli niezapomniane "Noce i dnie" z wielką rolą Barańskiej. Kiedy umierała ukochana żona Antczaka, on dbał o nią, walczył o każdy oddech a po jej śmierci długo nie mógł sie pozbierać.

Jadwiga Barańska zmarła 24 października 2024 roku, a teraz, w czerwcy 2026 jej ukochany mąż musi walczyć z obrzydliwymi oskarżeniami pod swoim adresem! Zarzuty, które ktoś sformułował przeciw niemu na Youtube dotyczą tego, jak reżyser traktował ukochaną żonę. Teraz Jerzy Antczak musi wyjaśniać, jaka jest prawda i robi to na swoim profilu na Facebooku.

"To jest tylko mały zestaw kłamstw"

Kochani Przyjaciele,Na YouTube ukazał się film przedstawiający mnie jako potwora, który nie tylko zniszczył karierę Jadzi, ale też maltretował ją psychicznie. Dla przykładu w filmie słyszymy, że jak Jadzia była w ciąży, rzekomo ja zmusiłem ją do aborcji. To jest kłamstwo, mam syna, Mikołaja.W filmie słyszymy że Jadzi siostra, kiedy ich matka umarła w Warszawie, ja nie pozwoliłem pojechać Jadzi pogrzeb. Jadzia nie miała siostry, a jej mama odeszła w LA w 1999.To jest tylko mały zestaw kłamstw.Podaję link, żebyście mogli ten film obejrzeć i zdecydować sami. Jeśli chodzi o mnie, ja wystąpię na Internecie. Wszystkie kłamstwa zostaną odpowiedziane.Z Miłością, Wasz Jerzy Antczak

- opublikował słynny reżyser na swoim profilu na Facebooku.

Dokument czy "sztuka"?

Obejrzeliśmy wskazany przez Jerzego Antczaka filmik. Autorem jest ktoś, kto ukrywa się pod pseudonimem "Poza Światłem", z 20 tysiącami subskrybentów. Materiał zaczyna się od opowieści o odnalezionych kasetach VHS. Na jednej z nich Jadwiga Barańska miała powiedzieć prosto do kamery szokujące słowa. Rzekomo kasety następnego dnia zniknęły, a "archiwista nie zdążył ich przepisać". Filmik nie zawiera ani jednego dowodu na to, co podaje jego autor. Sam też zastrzega, że publikowane treści mają charakter "artystyczny".

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ODDAŁA MU OSKARA ZA SPOKÓJ? Dlaczego gwiazda "Nocy i Dni" zamilkła na 30 lat w USA. W tym materiale przyglądamy się historii znanej osoby i temu, co kryje się poza jej publicznym wizerunkiem. Nie tylko sukcesom i rozpoznawalności, ale także drodze, decyzjom i momentom, które rzadko trafiają do oficjalnej narracji. To nie jest próba sensacji ani oceniania.To spokojna opowieść o człowieku, jego doświadczeniach i realiach życia poza światłem reflektorów. Materiał ma charakter dokumentalno-artystyczny i opiera się na publicznie dostępnych informacjach oraz autorskiej interpretacji. Przedstawione treści nie pretendują do bycia absolutną ani ostateczną prawdą.

W naszej galerii zdjęć znajdziesz link do w/w. filmiku na Youtube. Polecamy, abyście zapoznali się z treścią i samodzielnie wyciągnęli wnioski.

Mamy nadzieję, że wdowiec po Jadwidze Barańskiej zdoła odeprzeć wszystkie zarzuty i odzyska należny spokój.

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Tak wygląda grób Jadwigi Barańskiej. Jej ukochany mąż płacze nad skromną mogiłą