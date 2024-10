Koncert TVP dla powodzian pełen muzyki i wzruszeń! Mamy zdjęcia!

Do tego koncertu TVP gwiazdy podeszły bardzo poważnie. Inaczej, niż na festiwalach tłum zgromadzony pod sceną na błoniach PGE Narodowego nie zobaczył na scenie na wpół rozebranych wokalistek i kolorowych panów. Największe gwiazdy polskiej muzyki wykonały swoje wielkie przeboje w długich płaszczach i marynarkach w stonowanych kolorach. Jednak i tak największym hitem było to, co ogłosiła Katarzyna Dowbor. Sprawdź szczegóły i zobacz, jak tam jest w ogromnej galerii zdjęć "Super Expressu"!