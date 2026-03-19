Joanna Koroniewska od lat aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie pokazuje tam fragmenty codzienności, nie tylko z planów, ale także z życia prywatnego. W jej publikacjach często pojawia się również Maciej Dowbor, z którym aktorka tworzy jeden z najbardziej lubianych duetów w polskim show-biznesie. Para słynie z poczucia humoru i dystansu do siebie. W sieci regularnie publikują zabawne nagrania, w których żartują z codziennych sytuacji, a także z samych siebie. Tym razem jednak Koroniewska postawiła na bardziej refleksyjny przekaz.

Koroniewska bez makijażu i z mocnym przesłaniem. "Stara, ale jeszcze jara!"

Na swoim profilu aktorka pokazała się w zupełnie naturalnej odsłonie – bez makijażu, w prostym, sportowym stroju i bez żadnych filtrów. Zdjęcie szybko przyciągnęło uwagę internautów, jednak towarzyszący mu wpis okazał się jeszcze bardziej poruszający.

Koroniewska w szczerych słowach napisała o tym, jak zmieniło się jej podejście do życia wraz z wiekiem. Przyznała, że dziś z większym spokojem patrzy na wiele spraw i dużo lepiej wie, czego naprawdę chce. Jednocześnie nie ma już potrzeby udowadniania czegokolwiek innym ludziom.

Aktorka podkreśliła również, że z czasem nauczyła się stawiać granice. Jak sama przyznała, kiedyś znacznie częściej przejmowała się opinią otoczenia i relacjami, które nie zawsze były dla niej dobre. Dziś nie ma już potrzeby utrzymywania kontaktów, które nie dają jej poczucia komfortu.

Stara, ale jeszcze jara! Kocham swój wiek. Kocham to, że już wiem czego chcę, a co kompletnie mnie nie interesuje. Kocham też to, że nie męczę się jak kiedyś z toksycznymi ludźmi wokoło. Jeśli nie widzę przestrzeni, już nie zawracam sobie głowy - napisała w sieci.

W swoim wpisie zachęciła także obserwatorów, by nie uzależniali poczucia własnej wartości od zdania innych. Jej zdaniem to właśnie my sami powinniśmy decydować o tym, jak siebie postrzegamy i jak chcemy żyć. To nie pierwszy raz, gdy aktorka otwarcie mówi o samoakceptacji. W przeszłości wspominała również o kompleksach, z którymi mierzyła się jako młoda kobieta. Przyznawała wtedy, że zdarzało jej się próbować dopasować do narzucanych przez innych standardów urody. Dziś patrzy na te doświadczenia z zupełnie innej perspektywy.

Ja naprawdę nie zastanawiam się cały czas kto mnie lubi, a kogo ja lubię! To przychodzi z wiekiem, ale wierzcie mi można się tego nauczyć! Polecam to wszystkim bez wyjątku! (...) Kochani! Jeśli mogę Wam coś ważnego przekazać to właśnie to, że nie inni mają Was określać - to wy macie myśleć o sobie dobrze - można przeczytać w jej wpisie.

