Koszmarna awantura po urodzinach najbogatszego Polaka! Poszło o Rozenek. "Kolejny plastikowy klon"

Głośna była impreza najbogatszego Polaka, to i awantury też głośne. W weekend 5-7 lipca, we francuskim pałacu odbyły się 51. urodziny Pawła Marchewki, biznesmena z 8 miliardami na koncie. Na Lazurowe Wybrzeże polskie gwiazdy przyleciały prywatnym samolotem, wystrojone tak, że aż "szczęka opada". I do tego każdego dnia w inne ciuchy. Po tym wszystkim zawrzało wokół Małgorzaty Rozenek. Sprawdź, o co ta pyskówka!