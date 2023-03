To okropne, co spotkało Mateusza Damięckiego, gdy był dzieckiem. "Poczucie wstydu"

Poznali się w "Love Island" i są razem do dziś. Oni stworzyli prawdziwe związki. Te pary to dowód na to, że się da!

Izabella Krzan i Norbi to dwie postacie medialne, które zyskały niedawno dużą sławę i rozpoznawalność. Razem prowadzą między innymi "Koło Fortuny", w którym - jak się okazuje - nie brakuje zabawnych momentów. I choć para na co dzień dogaduje się ze sobą świetnie, to chyba nawet oni sami byli zaskoczeni tym, w którym kierunku powędrowała rozmowa podczas jednego z ostatnich odcinków. A zaczęło się od ugoszczenia jednej z uczestniczek, pani Pauliny, która zawodowo zajmuje się organizacją imprez okolicznościowych. Niespodziewanie kobieta zażartowała, że Norbiemu wesele "może już nie grozi" (wokalista żenił się do tej pory trzy razy), ale Krzan "możemy wyprawić weselisko". Wtedy Izabella zadrwiła z piosenkarza! Jego reakcja mówi wszystko.

Krzan zadrwiła na wizji z Norbiego! Nerwowa reakcja, aż zahuczało w całej Polsce

Izabella Krzan sama była zaskoczona tym, co pani Paulina powiedziała do Norbiego. Kiedy muzyk próbował zachować powagę i może zmienić temat, to współprowadząca wbiła mu szpilę. Wszystko oczywiście w ramach "żartu".

- Ale Norbi już trzy miał, to może czwarte niedługo - powiedziała ironicznie Krzan, a Norbi wykonał nerwowy gest: złapał ją za rękę i strzelił taką minę, że aż zahuczało w całej Polsce. - Nie no, Marzenko, pozdrawiam cię oczywiście serdecznie - dodała Iza Krzan, nawiązując do Marzeny Chełmińskiej, trzeciej żony Norbiego. Muzyk, słysząc to, jedynie się zaśmiał.

Internauci piszą, że Izabella zachowała się "nieładnie", choć są i takie komentarze, które wskazują na to, że widzowie uśmiali się z całej sytuacji. Wyszło zabawnie czy może niezręcznie? Zagłosujcie w naszej poniższej sondzie.

Zobacz również galerię zdjęć: Izabella Krzan i ukochany

Sonda Co myślisz o żarcie Izabelli Krzan z Norbiego w "Kole Fortuny"? Wyszło zabawnie Wyszło niezręcznie Nie mam zdania