Krzysztof Gojdź odsłonił poprawioną buzię. Dla takiego wyglądu dał się pociąć! Przyciągał wzrok na imprezie pełnej gwiazd

52-letni Krzysztof Gojdź niedawno zdecydował się na bardzo inwazyjną operację, by odmłodzić swój wygląd. Przeszedł lifting twarzy oraz zabieg usunięcia nadmiaru skóry z powiek. W bandażach, z opuchlizną i siniakami wyglądał dość dramatycznie. Ten etap na szczęście już za nim. Teraz Gojdź z buzią bez ran i zasinień, a także bez zmarszczek, worków i innych niechcianych efektów starzenia się bryluje na salonach.

Ostatnio pojawił się na pokazie marki Bytom, w którym wzięła udział cała rzesza znanych osób. Gojdź nie pokazał się na samym wybiegu, ale można było go dostrzec na czerwonym dywanie. Od jego odmłodzonej twarzy nie dało się oderwać wzroku!

Gojdź zaserwował sobie lifting. Operacja kosztowała krocie

Lekarz gwiazd zawodowo zajmuje się odejmowaniem im lat, a własna twarz jest najlepszą wizytówką. Nic dziwnego, że Gojdź w wieku 52 lat poszedł pod nóż. Poddał się liftingowi i wycięciu skóry powiek.

Spodziewam się uniesienia brwi, zlikwidowania tych "chomiczków". Wyciąłem też powieki górne i powieki dolne. To w pewnym momencie jest wskazanie medyczne, bo jeżeli powieka górna po 40-45 roku życia zachodzi na pole widzenia, to jest to wskazanie medyczne, bo pogarsza nam się wzrok. U mnie zaczęła tak wisieć, że zdecydowałem się na ten zabieg - zdradził Gojdź w rozmowie z "Super Expressem".

Gojdź bardzo dba o skórę, ale samo działanie bezinwazyjne nie jest w stanie załatwić wszystkiego.

Skórę sam, jako lekarz medycyny estetycznej, mogę sobie odmłodzić o 10-15 lat autorskimi metodami, laserami, komórkami macierzystymi ludzkimi, co nadaje blasku skórze. Skórę mam 25-30 latka. Natomiast z wiekiem obkurczają się tkanki głębsze. Przez to skóra zaczyna obwisać, tworzą się tak zwane "chomiczki" policzków. Tu medycyna estetyczna ma swoje ograniczenia. To już jest czas na chirurgię plastyczną, żeby naciągnąć skórę, ale i mięśnie i powięzi, żeby efekt był trwały na 10-15 lat - opowiadał specjalista.

Operacje kosztowały majątek - około 150 tys. zł. Widać efekty? Gojdź jest z nich bardzo zadowolony, głównie dlatego, że odmłodzona buzia wciąż ma te same rysy i po zabiegach nadal można lekarza rozpoznać. Wbrew pozorom, to nie jest efekt łatwy do osiągnięcia.

Gwiazdy na pokazie marki Bytom. Kogo tam nie było?!

W pokazie garniturów marki Bytom wzięło udział mnóstwo gwiazd - również kobiet. Furorę zrobiły Tatiana Okupnik we wdzianku z dużym dekoltem czy Maria Sadowska, która swój garnitur uzupełniła gorsetem. Były też Renata Dancewicz w eleganckim granacie czy Katarzyna Grochola w czerni idealnie pasującej do jej ciemnej czupryny.

Na wybiegu więcej było panów. Marcin Dorociński wyglądał niczym prawdziwy model, podobnie zresztą Mateusz Hładki czy Tomasz Raczek z długą, siwą brodą. Bardzo szykownie zaprezentowali się też Sebastian Stankiewicz, Jan Frycz czy Piotr Stramowski. Zobaczcie zdjęcia!

