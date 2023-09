Rodzeństwo jak z obrazka

Krzysztof Ibisz pokazał swoją siostrę! Do tej pory prawie nikt nie wiedział, jak wygląda Maria Ibisz

bw 11:36

Krzysztof Ibisz zaskoczył fanów, pokazując w mediach społecznościowych swoją siostrę! Maria Ibisz ma świetny kontakt z bratem, choć raczej stroni od mediów, w przeciwieństwie do popularnego prezentera, dla którego jest to praca. Do tej pory prawie nikt nie wiedział, jak wygląda Maria Ibisz, bo Krzysztof raczej sporadycznie pokazuje się z siostrą. Nie jest bowiem osobą związaną z mediami. Jak wygląda Maria Ibisz? Mamy zdjęcia!