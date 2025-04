Krzysztof Krawczyk obecny na scenie był przez wiele lat. Śpiewał piosenki, które do dziś są chętnie słuchane i śpiewane przez kolejne pokolenia. "Parostatek", "Jak minął dzień", "Mój przyjacielu" - te utwory zna każdy. Mimo wielkiego sukcesu on sam przez bardzo długi czas nie czuł się wielkim artystą.

Fani kochali jego charyzmę i unikalny styl, a kolejne przeboje tylko umacniały jego pozycję na rynku muzycznym. Wokalista nosił jednak w sobie ciężar ocen oraz opinii ekspertów, które często nie były mu przychylne. Krytycy zarzucali mu zbytnią lekkość w repertuarze, przez co nie traktowali go na równi z bardziej "ambitnymi" artystami. Te słowa ekspertów mocno odbijały się na jego samoocenie.

Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy Krzysztof Krawczyk rozpoczął współpracę z Goranem Bregoviciem. Album "Daj mi drugie życie" stał się dla niego momentem przełomowym w jego karierze. Docenienie ze strony uznanego kompozytora pomogło mu spojrzeć na siebie z innej perspektywy.

Pojawił się taki ktoś, kto go docenił. To był Goran Bregović. I tak jak w jednej z piosenek Gorana Krzysiek śpiewa "Daj mi drugie życie", to Goran dał je Krzyśkowi. Przede wszystkim jednak umocnił go w wierze w swój talent - mówiła po latach Szabłowska.