Krzysztof Rutkowski udziela porad psychologicznych! Nowa fucha detektywa?

W cyklu „Rozmowy z Tobą”, nowym projekcie o charakterze rozwojowym jako ekspert od wychowania dzieci wystąpił... Krzysztof Rutkowski!

Rutkowski w roli psychologa

Krzysztof Rutkowski znów mocno zaskoczył. Detektyw, który latami kojarzony był z akcjami specjalnymi, pościgami i medialnymi interwencjami i bogactwem, którym się szczyci, teraz wszedł w zupełnie nową rolę. I to taką, której nikt się po nim nie spodziewał. W swoich najnowszych wypowiedziach Rutkowski zaczął udzielać… psychologicznych porad na temat przemocy domowej.

Jeżeli ojciec bił matkę, to syn, który wychowywał się i dorastał jako gąbka chłonąca zachowania rodziców, no cóż... Będzie bił swoją żonę.

- tłumaczy Rutkowski w nowej fryzurze.

Jeżeli kobieta, dziewczynka mała, która uciekała do kąta i widziała jak ojciec bije matkę, a matka nic z tym nie robiła i była pewnego rodzaju zgoda i tolerancja na to zachowanie, to tez nigdzie nie pójdzie i nie zgłosi...

Fryzura ważniejsza od przemowy?

Tak widzi sprawy wychowania dzieci w przemocowym domu Krzysztof Rutkowski. Trudno zresztą odmówić mu racji, choć gdyby na jego miejscu siedział psycholog, czy terapeuta wyjaśniłby, że sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Faktycznie dzieci uczą się od rodziców nie tylko dobrych, ale i złych zachowań, na szczęście nie wszyscy powielą schematy. No i bardzo ważna jest terapia, dzięki której można przełamać schematy.

Na profilu detektywa na Instagramie przy filmiku widnieje też długi wpis, w którym Rutkowski wyjaśnia, jak ważny jest wywiad, którego udzielił Asi Bobel.

Rutkowski o wartościach, mądrościach i prawdzie

Dziecko uczy się przede wszystkim przez obserwację - z domu rodzinnego wynosimy to, co widzieliśmy jako „normalne”. Niektórzy pracują nad sobą i zmieniają swoje wzorce, ale wielu z nas nieświadomie je powiela. W mojej pracy widzę to bardzo często. I bywa to przyczyną wielu tragedii i nieszczęść. W rozmowie z Asią Bobel poruszyliśmy tematy wartości, mądrości i prawdy.

Internauci jednak, pomimo wartościowych treści, przekazywanych przez Krzysztofa Rutkowskiego zwrócili uwagę na coś zupełnie innego.

Mnie bardziej interesuje, co On ma na głowie,bo ze w głowie siano to wiem ale twórcze jest uczesanie

Ważne treści przekazuje, ale wiecie co? Czy ktoś też tak ma? Nie mogę patrzeć na te jego dłonie. Brrr.

Co to za zjawa wielki autorytet ha ha ha A jesli ojciec wyglada jak kosmita 😂

Na szczęście wygłaszane treści wywołały też dyskusję. Dobrze, że temat przemocy domowej wkracza "pod strzechy". Panie Krzysztofie może w związku z tym, że się pan zaangażował, warto pomyśleć o zmianie wizerunku?

