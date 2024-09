Krzysztof Skórzyński z "Dzień dobry TVN" chciał być księdzem! Nie wyszło. Co się stało?

Krzysztof Skórzyński to dziennikarz, którego nie trzeba przedstawiać. Jego twarz znają i ci, którzy dawniej oglądali go w TVN24, i ci, którzy teraz o poranku włączają "Dzień dobry TVN". Skórzyński stworzył duet prowadzących najpierw z Małgorzatą Rozenek, później z Ewą Drzyzgą. Świetnie sprawdza się w programach na żywo, choć kiedyś planował zupełnie inną ścieżkę kariery.

Dziennikarz myślał o tym, by poświęcić się wierze i zostać księdzem. Na szczęście dla widzów do tego nie doszło. Plan z głowy wybiła mu miłość. Skórzyński poszedł na pielgrzymkę, gdzie poznał dziewczynę, z którą zapragnął spędzić życie.

Skórzyński był i jest wierzący, został wychowany w wierze i nigdy, mimo kryzysów, nie odszedł od Kościoła. Przez wiele lat był ministrantem. Ale plan, by zostać księdzem i tak spełniać się zawodowo, szybko spalił na panewce. Na jednej z wypraw pielgrzymkowych Krzysztof poznał Anię, która teraz jest jego żoną.

Teraz Skórzyński potrafi oddzielić wiarę od Kościoła. Temu ostatniemu patrzy na ręce i, gdy trzeba, otwarcie go krytykuje.

Jestem wierzący, mimo mojego krytycznego, a czasami nawet skrajnie krytycznego stosunku do instytucji hierarchicznej Kościoła katolickiego, czemu nie raz dawałem wyraz w moich felietonach w pracy zawodowej. To się da rozdzielić i ja to robię w moim życiu. Dorosłość jest związana z tym, że człowiek uczy się tolerancji. Oprócz tego, że jestem wierzący, uważam się za człowieka skrajnie tolerancyjnego, co też często przeszkadza w Kościele hierarchicznym, kiedy słyszę biskupów, którzy w wielu sprawach wypowiadają się tak, że mi uszy więdną - dodał.