Ksiądz na pogrzebie ujawnił prawdę o Jerzym Połomskim! O tym szeptano po kątach

Jerzy Połomski miał wiele tajemnic

Jerzy Połomski 18 września 2023 roku skończyłby 90 lat. Wybitny artysta zmarł jednak niemal równo 10 miesięcy wcześniej - 14 listopada. - Lekarze walczyli o niego do końca - mówiła nam jego menedżerka Violetta Lewandowska. Półtora roku przed śmiercią Jerzy Połomski zamieszkał w domu opieki w Skolimowie wśród innych artystów. To stamtąd trafił do szpitala, w którym zmarł. Życie piosenkarza, który na swoim koncie miał wiele przebojów (m.in. "Bo z dziewczynami" czy "Cała sala śpiewa") pełne było tajemnic. Naprawdę nazywał się Pająk i nosił perukę. Jerzy Połomski nigdy się nie ożenił i nie miał dzieci. Plotkowano nawet, że był gejem. Twierdzi tak m.in. pisarz Sławomir Koper. Podczas pogrzebu piosenkarza ważną informację przekazał ks. Andrzej Luter, zaprzyjaźniony z wieloma artystami duszpasterz środowisk twórczych.

Ksiądz Andrzej Luter na pogrzebie wyjawił prawdę o Jerzym Połomskim

Podczas pogrzebu piosenkarza ks. Andrzej Luter powiedział coś, o czym raczej powszechnie się nie mówiło, choć ludzie szeptali o tym po kątach. Chodzi o stosunek Jerzego Połomskiego do wiary i religii. - Wzruszał i bawił Polaków przez dekady. Był człowiekiem wielkiej wiary - stwierdził kapłan i zdradził, że wybitny piosenkarz był osobą praktykującą i w każdą niedzielę przychodził do kościoła na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Z kolei przy grobie Jerzego Połomskiego wzruszającą mowę wygłosił prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. - Niedaleko spoczywa Twój przyjaciel Boguś Kaczyński, wspaniali artyści. Jesteś w doborowym towarzystwie. Ale jeszcze chciałem nawiązać do twoich wielkich zasług, które wiązały się z pełnieniem szczytnej roli ambasadora domu artysty w Skolimowie - zaznaczył. - Nigdy nie odmówiłeś pomocy, służyłeś nam swoim cudnym śpiewem. Ale i dziś koledzy, z którymi występowałeś, odwiedzili cię i są razem z tobą. Nie pamiętam w swoim długim życiu tak licznego pożegnania jakiegokolwiek artysty. Możesz być z siebie dumny, a my jesteśmy dumni z ciebie - dodał Krzysztof Szuster. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Jerzego Połomskiego.