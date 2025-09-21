Kto odpadł z "Afryka Express"? Widzowie wydali werdykt. Bezlitosne komentarze

Uczestnicy programu "Afryka Express" dotarli do Dodomy – administracyjnej stolicy Tanzanii. Na miejscu czekał na nich szereg nietypowych wyzwań: degustacja lokalnego fermentowanego napoju z hibiskusa, nauka hymnu Tanzanii i tłumaczenie go na język polski oraz praca w winnicach Nkulabi, gdzie musieli zebrać winogrona i przygotować tradycyjne wino. Najlepiej poradzili sobie Tomasz Iwan i Karolina Woźniak, którzy tym samym zdobyli cenny amulet.

Warto zobaczyć: Tłum gwiazd na lotnisku. Tak przygotowali się do "Afryka Express"!

Dogrywka i eliminacja w "Afryka Express". Kto odpadł?

Na końcu stawki znaleźli się Izu Ugonoh z żoną Antoniną oraz Edyta Zając i Michał Mikołajczak. To właśnie te pary musiały zmierzyć się w dogrywce – zadaniu kulinarnym polegającym na przygotowaniu tradycyjnej potrawy z mąki kukurydzianej – ugali - i dostarczeniu jej na metę do Izabelli Krzan. Ostatecznie to Izu i Antonina odpadli z "Afryka Express", a sportowiec nie ukrywał frustracji.

Nie chciałem przegrać z Michałem, bo nie lubię tego typa

– stwierdził Izu Ugonoh.

Słowa te wywołały falę krytyki, a na mecie nie zabrakło łez i rozczarowania.

Przeczytaj także: Niebezpieczna sytuacja na planie "Afryki Express". "Doszło do bardzo poważnego wypadku"

Widzowie bez litości. Fala krytyki

Pod nagraniami z odcinka w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja. Wiele osób nie zostawiło na sportowcu suchej nitki.

Można kogoś nie lubić, ale takie słowa? Bardzo dobrze, że odpadli

– napisał jeden z internautów.

Było fajnie, ale Izu troszkę słoma z butów wyszła. Pycha kroczy przed upadkiem

– dodała inna komentująca.

Myślałam, że jesteście spoko para, ale na koniec pokazałeś klasę. Dobrze, że to wy odpadliście jednak. Trochę pokory wam się przyda

– skwitowała kolejna osoba.

Warto przypomnieć, że w poprzednim odcinku z "Afryka Express" odpadli Katarzyna Niezgoda i jej mąż Paweł Markiewicz. W rywalizacji pozostało już tylko 6 par:

Edyta Zając i Michał Mikołajczak,

Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki,

Wiktoria Gąsiewska i Mateusz Gąsiewski,

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak,

Nikodem Rozbicki i Paweł Kurkowski,

Monika Hoffman-Piszor i Iga Hoffman.

"Afryka Express" to najmocniejsza edycja? Izabella Krzan zdradza nam kulisy! | WYWIAD Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.