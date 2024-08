Quiz tylko dla bystrzachów. Połącz polski hit z jego wykonawcą!

Kto śpiewał te stare polskie hity? Tylko muzyczny geniusz połączy wszystkich autorów z ich piosenkami

Muzyka to nieodłączny element życia ludzi. Słuchamy jej w drodze do pracy, w trakcie różnych czynności domowych jak sprzątanie. Niektórym muzyka towarzyszy też w trakcie pracy. Dlatego mamy dla was specjalny test, tylko dla odważnych! My podajemy stary, polski hit. A wy musicie połączyć je z odpowiednim wykonawcą lub zespołem. Poradzicie sobie?