Kto wygra drugi sezon "Love Never Lies"? I jak wygląda życie uczestników po programie? Sensacyjne wieści

Program "Love Never Lies" został podzielony na dwie części, a druga z nich będzie dostępna na Netflix już od środy, 7 lutego. Pierwsze odcinki drugiego sezonu dostarczyły widzom sporą dawkę emocji. Uczestnicy, oddzieleni od swoich partnerów, obserwowali ich życie w willi pokus i konfrontowali się z trudnymi pytaniami na temat związku. Tego samego dnia w serwisie zadebiutuje także odcinek specjalny, przedstawiający życie uczestników po ośmiu miesiącach od udziału w programie. Widzowie dowiedzą się, kto nadal jest w związku, kto postanowił go zakończyć zaraz po programie, a także czy relacje z singlami z willi pokus przeniosły się poza ekran.

Jesteśmy już po seansie i o jednym możemy was zapewnić - takich emocji w polskiej telewizji jeszcze nie było!

"Love Never Lies" - o czym jest program?

O co chodzi w programie "Love Never Lies"? Jak czytamy w opisie: "Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy "Love Never Lies Polska" za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera".

Zobaczcie wideo z zapowiedzią finału: