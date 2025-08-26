Kuba Wojewódzki prawomocnie skazany. Samozwańczy król TVN zapłaci "najwyższą grzywnę w historii"

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2025-08-26 13:34

Wyroki wobec Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota i Tomasza Czechowskiego za nielegalną reklamę alkoholu w internecie stały się prawomocne. Sąd podtrzymał decyzję o nałożeniu na nich wysokich kar finansowych. Jak podkreślił aktywista Jan Śpiewak, są to "najwyższe grzywny w historii".

  • Sąd utrzymał wyroki skazujące Kubę Wojewódzkiego, Janusza Palikota i Tomasza Czechowskiego za łamanie przepisów dotyczących reklamy alkoholu.
  • Grzywny wraz z kosztami sądowymi wynoszą: 495 tys. zł dla Janusza Palikota, 440 tys. zł dla Kuby Wojewódzkiego i 335 tys. zł dla Tomasza Czechowskiego.
  • Sprawę nagłośnił aktywista Jan Śpiewak, który trzy lata temu złożył zawiadomienie do prokuratury.

Najwyższe grzywny w historii. Czego dotyczyła sprawa?

Sprawa dotyczyła promowania alkoholu w mediach społecznościowych, co jest sprzeczne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepisy w Polsce jasno wskazują, że nie wolno reklamować większości napojów alkoholowych, z wyjątkiem piwa – i to w mocno ograniczonym zakresie.

O prawomocnym zakończeniu sprawy poinformował w mediach społecznościowych Jan Śpiewak.

Mamy super sukces! Wyroki za nielegalne reklamy alkoholu wobec Kuby Wojewódzkiego, Janusza Palikota, a także Tomasza Czechowskiego się uprawomocniły

– napisał aktywista. Dodał, że "wymierzono najwyższe grzywny w historii" z jego zawiadomienia.

Przeczytaj także: To dlatego Kuba Wojewódzki nie ma dzieci. Tajemnica samozwańczego króla TVN

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w uzasadnieniu wcześniejszego wyroku zaznaczył:

W przedmiotowej sprawie nie budzi żadnej wątpliwości sądu, że oskarżeni na swoich profilach na Instagramie umieszczali zdjęcia i filmy zawierające znaki towarowe oraz związane z nimi symbole graficzne napojów alkoholowych

– mówił sędzia Łukasz Zioła.

Jan Śpiewak podkreśla, że to dopiero początek jego działań.

To ważny sygnał dla wszystkich, którzy łamią prawo i promują alkohol w przestrzeni publicznej, w tym w social mediach. Pokazuje, że stanowczość i konsekwencja przynoszą efekty, a my od początku mieliśmy rację co do nielegalności reklam alkoholu

– zaznaczył.

Aktywista zapowiedział także kolejne kroki, które mają doprowadzić do zaostrzenia przepisów i całkowitego zakazu reklam alkoholu, a także ograniczenia punktów sprzedaży oraz podniesienia cen napojów procentowych.

Super Express Google News
Kuba Wojewódzki
18 zdjęć
Kammel o Wojewódzkim: leczyłem się z tej przyjaźni trzy lata | Mellina
Quiz. Kto prowadzi te programy i podcasty? Nie przyznawaj się, że nie znasz gwiazd telewizji i internetu
Pytanie 1 z 10
Który znany dziennikarz/dziennikarka jest jednym z prowadzących w Kanale Zero?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JANUSZ PALIKOT
Kuba Wojewódzki