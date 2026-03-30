Legendarny rockowy gitarzysta walczy z chorobą. Każdy dzień jest dla niego wyzwaniem

Legendarny rockowy gitarzysta walczy z chorobą. "Nie jestem już tak szybki, jak kiedyś"

Nikt nie przypuszczał, że ten twardziel, który przeżył dekady szalonego, rock'n'rollowego życia, ugnie się pod ciężarem wieku. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna. Keith Richards – gitarzysta The Rolling Stones – przyznał wprost: cierpi na potworny artretyzm! W nowym wywiadzie dla magazynu Guitar World, legendarny rockman opowiedział o tym, jak radzi sobie z tą przewlekłą chorobą zapalną stawów.

Richards już od jakiegoś czasu ma większe trudności z grą na gitarze. – Mam bardzo duże kostki. Nie bolą, ale czasami przeszkadzają – wyjaśnił muzyk, który na rynku muzycznym działa już od ponad sześciu dekad.

Gitarzysta, który kiedyś pędził po gryfie niczym błyskawica, dziś musi szukać ratunku w specjalistycznym sprzęcie. Żeby w ogóle móc chwycić instrument, wybiera te z szerszymi gryfami. Tylko w ten sposób jest w stanie trafić w struny swoimi schorowanymi dłońmi.

– Nie jestem już tak szybki, jak kiedyś – bije się w pierś 82-letni gwiazdor. Ale Keith Richards to prawdziwy wojownik. Każdego ranka staje przed lustrem i... rozmawia ze swoimi dłońmi! – Po prostu patrzę na moje ręce, one patrzą na mnie i pytamy siebie: "Cóż, zobaczmy, co możemy dzisiaj zrobić?" – w ten właśnie sposób opowiada o swojej codzienności.

Choć ciało odmawia posłuszeństwa, gitarzysta nie zamierza się bynajmniej poddawać. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: gitara to dla Keitha Richardsa coś więcej niż tylko instrument. To miłość jego życia. – W moim wieku najbardziej fascynujące w gitarze jest to, że można zrekompensować pewne niepełnosprawności i zwinność oraz znaleźć inne sposoby na obejście problemu. Uczy cię jeszcze jednej rzeczy – nigdy nie przestajesz się uczyć, grając na tej cholernej gitarze. Uwielbiam ją i jest moim przyjacielem na zawsze – podsumował muzyk The Rolling Stones we wspomnianym wywiadzie.

Obecny stan zdrowia gitarzysty z pewnością utrudnia mu granie koncertów. Przypomnijmy, że w 2024 brytyjska formacja dała paręnaście występów w Stanów Zjednoczonych. W ubiegłym roku Stonesi mieli zagrać w Europie. Trasa jednak ostatecznie nie doszła do skutku. Fani mieli ogromną nadzieję, że muzycy wrócą na scenę w 2026. Jednak brytyjski dziennik The Sun poinformował, że do tego nie dojdzie opierając się na informacjach przekazanych przez "amerykańskiego krytyka muzycznego". Zdradził on, że decyzja o odwołaniu planów zapadła właśnie z inicjatywy Richardsa.

